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22:07 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Владимир Путин провел переговоры в Сочи с Башаром Асадом

Президент России Владимир Путин встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Сочи.

Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, господин Асад посетил город с рабочим визитом.

Господин Путин поздравил коллегу «со значительными успехами сирийской правительственной армии в борьбе с террористическими формированиями».

Благодаря усилиям, которые предприняты вашими военнослужащими за последнее время, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти. Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы.
Владимир Путин
президент России
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Лидеры обсудили вопросы политического урегулирования в Сирии."Многое уже сделано в ходе Астанинского процесса. Многое сделано и в рамках Конгресса сирийского народа, который прошел в Сочи. Теперь мы можем сделать следующие шаги совместно с вами. И следующая задача — это, конечно, экономическое восстановление и гуманитарная помощь людям, которые оказались в трудной ситуации, — отметил господин Путин.

В свою очередь Башар Асад заявил о готовности направить свою часть делегации для работы в конституционном комитете под эгидой ООН. «Я всегда говорил и сейчас повторю еще раз, что мы всегда с воодушевлением поддерживаем политический процесс, который должен идти параллельно с борьбой с терроризмом. Мы знаем, что это будет нелегко, так как есть страны, которые не хотят, чтобы в Сирию вернулась стабильность», — подчеркнул президент Сирии.

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