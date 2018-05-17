Владимир Путин провел переговоры в Сочи с Башаром Асадом

Благодаря усилиям, которые предприняты вашими военнослужащими за последнее время, сделаны очень важные шаги в дальнейшем укреплении законной власти. Террористы сложили оружие в ключевых точках Сирии, что позволило восстановить инфраструктуру Сирии, отодвинуть их, практически прекратить их функционирование вблизи сирийской столицы.

Лидеры обсудили вопросы политического урегулирования в Сирии."Многое уже сделано в ходе Астанинского процесса. Многое сделано и в рамках Конгресса сирийского народа, который прошел в Сочи. Теперь мы можем сделать следующие шаги совместно с вами. И следующая задача — это, конечно, экономическое восстановление и гуманитарная помощь людям, которые оказались в трудной ситуации, — отметил господин Путин.

В свою очередь Башар Асад заявил о готовности направить свою часть делегации для работы в конституционном комитете под эгидой ООН. «Я всегда говорил и сейчас повторю еще раз, что мы всегда с воодушевлением поддерживаем политический процесс, который должен идти параллельно с борьбой с терроризмом. Мы знаем, что это будет нелегко, так как есть страны, которые не хотят, чтобы в Сирию вернулась стабильность», — подчеркнул президент Сирии.