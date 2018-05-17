Доходы самых состоятельных семей губернаторов снизились

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Так, лидировавшая по итогам 2016 г. с доходом в 2,36 млрд руб. семья президента Татарстана Рустама Минниханова теперь занимает 2-е место с 145 млн руб. (личный доход Минниханова — 7,8 млн).

Резко снизился и доход семей Александра Дрозденко (Ленинградская обл.) — с 109 млн до 18 млн руб. — и Андрея Воробьева (Московская обл.) — со 109 млн до 57,6 млн руб.

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В то же время значительно повысилось благосостояние семьи Александра Бречалова (Удмуртия): с ­29-го места (9 млн руб.) она поднялась на 10-е (39 млн), как отмечено в декларации — за счет продажи недвижимости.

Правда, пока декларацию не опубликовал один из традиционных лидеров губернаторского рейтинга — глава Брянской области Александр Богомаз (867,7 млн руб. семейного дохода за 2016 г.).

В отличие от прошлого года, когда тройка лидеров по семейному доходу была обязана благосостоянием своим супругам, в этом году лишь Минниханов оказался существенно беднее своей жены.

Суммарно же доход семей первой десятки (без учета Богомаза) снизился за год в 3,5 раза.

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На 1-м месте как по семейному, так и по личному доходу оказался врио губернатора Красноярского края Александр Усс: его личный доход составил 221,6 млн руб., 192 млн из которых достались ему в наследство, указано в декларации. В первую тройку по личным доходам также вошли челябинец Борис Дубровский (60 млн руб.) и Воробьев (53 млн). При этом у пяти из 10 прошлогодних лидеров доход снизился.

Помимо Усса в топ-10 по личным доходам вошел глава Приморья Андрей Тарасенко, вылетели из десятки смоленский губернатор Алексей Островский (его доход сократился с 68 млн до 3 млн руб.), глава Тюменской области Владимир Якушев (по-прежнему 11 млн) и глава Чечни Рамзан Кадыров. У чеченского лидера семейный доход в 2016 г. вырос более чем вчетверо благодаря детям: сам Кадыров задекларировал 11,5 млн руб., а двое его детей — 19,9 млн. В этом году в его декларации остался только один несовершеннолетний ребенок (300 000 руб.), а у супруги доход снизился сразу в 35 раз (у самого Кадырова — с 11,5 млн до 6,9 млн руб.). Зато у одного из детей Воробьева задекларировано 4,5 млн руб. (в прошлом году — 6 млн).

Все следят за приличиями и пытаются легальными методами снизить потенциальный пиар-эффект от темы доходов — например, разбивая сделки на доли или этапы, минимизируя формальные доходы. Это хорошая тенденция. Лучше пусть пытаются выглядеть прилично. Ханжество лучше, чем показная роскошь. Евгений Минченко политолог

По его мнению, нравы правящей элиты постепенно смягчаются, все понимают, что в условиях непростой социально-экономической ситуации показное потребление представителей власти не на пользу.