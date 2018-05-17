Призрак Каддафи над Пхеньяном

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Советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон недавно заметил, что хотел бы ядерного разоружения КНДР «по ливийскому сценарию», то есть безоговорочную сдачу ядерного оружия без уступок с другой стороны. МИД КНДР увидел в этом угрозу «принудить нашу достойную республику к горькой судьбе Ливии и Ирака». Не исключено, что Джон Болтон сознательно работает на срыв наметившегося переговорного процесса: его личный конфликт с КНДР длится более 15 лет, за которые стороны уже успели многократно назвать друг друга «тиранической диктатурой» и «человеческой плесенью».

Ливия на тропе КНДР

Комментарий Джона Болтона в эфире Fox News Sunday 29 апреля вряд ли можно было назвать полезным для дипломатического диалога с КНДР. Пхеньян в последние месяцы пошел на беспрецедентные меры для того, чтобы показать свою готовность обсуждать снижение напряженности на Корейском полуострове и ядерное разоружение. Наиболее заметным шагом стала готовящаяся ликвидация ядерного полигона Пунге-Ри, на котором испытывались ядерные заряды. Возможно, 12 июня в Сингапуре Дональду Трампу и Ким Чен Ыну удастся согласовать дальнейшие шаги в этом направлении, но для этого встреча должна состояться.

Пока же заявление Джона Болтона было воспринято в КНДР так, что США намерены разоружить их страну, а затем устроить в ней мятеж и физически уничтожить руководство «по ливийскому сценарию».

Впрочем, в 2003—2004 годах, когда ликвидировалась ядерная программа Ливии, это никто не воспринимал как пролог к свержению ливийского режима. Ее историю можно проследить с начала 1980-х годов, когда с помощью СССР в ливийском городе Таджура был построен Центр ядерных исследований. Для работы его 10-мегаваттного исследовательского реактора (неспособного обогащать ядерное топливо до оружейного уровня) и связанных с ним исследований было закуплено 2 тыс. тонн урана. Стоит отметить, что в 1975 году Ливия подписала Договор о нераспространении ядерного оружия как государство, им не обладающее.

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Собственных кадров и технологий не хватало, и ливийский лидер Муаммар Каддафи сделал в 1970-х несколько попыток приобрести атомное оружие у КНР или наладить технологическую кооперацию по этой теме с Пакистаном или Индией. Попытки не увенчались успехом. Не приняты были и предложения СССР построить в Ливии за $10 млрд реакторы на «тяжелой воде». Во многих случаях на потенциальных экспортеров давили американцы: с 1979 года Ливия входит в американский список стран—спонсоров терроризма, а в 1981 году Вашингтон пошел на закрытие ливийского посольства в США. Основания на то были: господин Каддафи систематически поддерживал арабские террористические группировки и был причастен к терактам на территории Западной Европы. Самым громким случаем стал подрыв Boeing 747 над Локерби, Великобритания, в 1988 году, в ходе которого погибло 270 человек.

Первым успехом Ливии было укрепление связей в ядерной области с Аргентиной, антизападный настрой которой усилился после Фолклендской войны 1982 года. Настоящий прорыв случился в 1989 году, когда на установление тесного сотрудничества наконец-то согласился Пакистан, вплотную подошедший к созданию собственного ядерного оружия. Благодаря пакистанскому ядерщику Абдул Кадыр Хану в Ливию в начале 1990-х годов попали первые 20 центрифуг, способных производить расщепляющиеся материалы для ядерного оружия. Параллельно продолжались крупные закупки урана. По некоторым данным, в 2001—2002 годах через Абдул Кадыр Хана Ливия закупила чертежи, позволявшие приступить к сборке собственной бомбы.

Угрозы однополярного мира

Тем не менее, по воспоминаниям американского дипломата из администрации Билла Клинтона Мартина Индыка, уже в 1999 году Муаммар Каддафи начал искать способы ослабить международные и американские санкции, серьезно ужесточившиеся в 1980-е и 1990-е годы. По воспоминаниям бывшего ливийского министра иностранных дел Абдель Рахмана Шалгама, финальное решение разоружиться Муаммар Каддафи принял после полученного в 2001 году послания от нового президента США Джорджа Буша-младшего.

Господин Буш требовал от ливийского лидера «немедленно уничтожить все оружие массового поражения (Ливия в этот момент также скупала компоненты биологического и химического оружия на черном рынке.— “Ъ”), иначе США уничтожат все без разговоров».

После этого, по словам бывшего министра, ливийские чиновники стали тайно встречаться с представителями США, Великобритании и России и обсуждать с ними перспективы отказа от накопленного ядерного оружия. Его, строго говоря, не было: собрать воедино чертежи, уран и ракеты все еще мешало отсутствие квалифицированных инженеров и опыта.

Усилия Муаммара Каддафи резко активизировались после вторжения США в Ирак в 2003 году: он разослал в Вашингтон, Лондон и Москву своих посланников, которые предложили ознакомить соответствующие страны со всеми подробностями ливийской ядерной, химической и биологической программ. Им было предложено самостоятельно посетить десять ключевых объектов военных программ Ливии. Наибольшую заинтересованность проявили американцы, которые в 2004 году вывезли 25 тонн документов и оборудования из Ливии, в том числе около 1 тыс. центрифуг для обогащения урана. Муаммар Каддафи заявил, что делает это для «возвращения в международные институты и для блага ливийского народа», что было горячо поддержано всеми западными странами.

Ливийцы сделали заинтересованным экспертам и официальным лицам из США и Великобритании обзорную экскурсию по своим ядерным, химическим и биологическим объектам. Выяснилось, что страна не слишком продвинулась в плане реализации соответствующих программ. Так, среди запасов отравляющих веществ был обнаружен даже антикварный иприт, которым немцы травили французов и британцев в Первую мировую войну. Запасов обогащенного до оружейного уровня урана найдено не было.

«У Ливии не было как таковой ядерной программы, у нее были закупленные компоненты, центрифуги, которые не были даже собраны, — сообщил “Ъ” эксперт ПИР-Центра Андрей Баклицкий.— У нее не было никаких ноу-хау, все компоненты были приобретены на черном рынке».

Американским и британским спецслужбам стало известно об этом до начала сборки, и ядерная программа стала для Ливии бесполезной: она не увеличивала, а уменьшала защищенность Каддафи. Андрей Баклицкий эксперт ПИР-Центра

По словам эксперта, отказ Триполи от ядерного оружия произошел сравнительно легко именно потому, что до него на момент соглашения 2003−2004 годов было еще очень далеко.

Реакция в исламском мире на решение Муаммара Каддафи была в основном негативной. Ливийского лидера осуждали за то, что тот сдал оружие без каких-либо уступок со стороны США, чем дал неоправданное стратегическое преимущество Израилю. Впрочем, в дальнейшем сын ливийского лидера Сейф-уль-Ислам заявлял, что Вашингтон дал Ливии гарантии защиты в обмен на ликвидацию оружия массового уничтожения. В 2011 году, когда западная коалиция вмешалась в гражданскую войну в Ливии и начала бомбить правительственные войска, Муаммар Каддафи напомнил странам НАТО, что в 2003 году добровольно пошел навстречу международному сообществу. Однако в итоге ливийский лидер был жестоко убит, а над его трупом надругались боевики. Страна практически прекратила существование как единое государство, и ее по-прежнему раздирают междоусобицы.

Судьба Ливии не могла не вызвать самой негативной реакции в КНДР. Еще в 2011 году, когда бомбардировки ливийских правительственных войск только начались, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) назвало решение Муаммара Каддафи сдать ядерное оружие «глубоко ошибочным»: «Ливийский кризис учит международное сообщество мрачному уроку: идеология сонгун (приоритет военного строительства перед всеми остальными сферами жизни общества.— “Ъ”) Северной Кореи верна тысячу раз».

Как заявил тогда профессор Университета Корё в Сеуле Рюдигер Франк, пример Ирака и Ливии научил КНДР тому, что, «если ты разоружишься в обмен на обещания экономического процветания, Запад покарает тебя за твою глупость».

Уроки болезненной глупости

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Этот урок был хорошо усвоен. Сегодня сравнивать ливийскую и северокорейскую ядерные программы трудно: первая была закрыта на самой ранней стадии, вторая привела КНДР к статусу полноценного ядерного государства. На сегодняшний день в распоряжении КНДР находятся ракеты малой, средней и, предположительно, большой дальности, а также, по разным оценкам, до 60 ядерных зарядов. Северокорейское ядерное оружие снизило риск вторжения в страну до минимума, и в этом плане стратегия семьи Ким оправдалась: с ней вынуждены считаться и искать переговоров страны, тысячекратно превосходящие КНДР по экономической и политической мощи, включая США. С учетом этого неудивительно, что предложение Джона Болтона о безоговорочном разоружении без каких-либо гарантий по ливийскому сценарию воспринимается руководством КНДР с возмущением.

Джон Болтон был одним из тех, кто непосредственно участвовал в событиях 2003−2004 годов в ранге заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности. В 2011 году, когда его спросили о том, что следует делать США в ливийской гражданской войне, тот без колебаний ответил: убить Муаммара Каддафи. «Я думаю, он вполне легитимная цель, — заметил тогда господин Болтон.— Он убивал американских граждан и никогда не нес за это ответственности. Так что я ни секунды не размышляю, давая этот ответ». Он также уточнил, что был крайне доволен тем, как ситуация развивалась в 2003—2004 годах. «Представьте, как бы все выглядело, если бы у него было атомное оружие, — добавил Джон Болтон.— Но никто и не думал, что это (отказ от ядерного оружия.— “Ъ”) даст ему пожизненный иммунитет».

В отношении Северной Кореи Джон Болтон также никогда не стеснялся в выражениях. В 2003 году, вскоре после горячо поддержанного им вторжения в Ирак он заявил, что Вашингтон должен требовать от Пхеньяна «полного и абсолютного ядерного разоружения без каких-либо уступок с нашей стороны». Ким Чен Ына он назвал «тираном и диктатором», «живущим как король, пока его народ сидит в лагерях и голодает». Он тогда предложил в кратчайшие сроки решить северокорейскую проблему, прибегнув поочередно к трем шагам. Во-первых, на Пхеньян должны надавить США и их союзники. Если это не поможет, то следует подключить ООН и остальных членов международного сообщества.

Если и этому давлению КНДР не поддастся — следует «вторгнуться в страну и уничтожить все нелегальное оружие».

За этот план Джон Болтон удостоился в сообщениях ЦТАК эпитетов «человеческой плесени» и «кровососа». «Мы, конечно, знали, что в администрации США есть “ястребы”, но такого грубого подонка, как Болтон, еще не встречали, — сообщало ЦТАК.— То, что он предлагает, — не более чем словесный мусор, который может исторгнуть из себя лишь животное, лишенное всякого разума». Впоследствии в своих книгах Джон Болтон называл эти эпитеты «лучшей похвалой для американского патриота».

Нынешние комментарии Джона Болтона по Северной Корее уже были дезавуированы Вашингтоном как не имеющие отношения к реальности.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что «ливийская модель» разоружения, предполагающая безоговорочную капитуляцию и сдачу ядерного оружия без предварительных уступок со стороны США, «не является той моделью, к которой мы стремимся». В четверг вечером то же самое заявил президент США Дональд Трамп.

Заявления Джона Болтона, таким образом, могли быть либо его частной инициативой, либо частью стратегии США, направленной на срыв переговоров и дальнейшую эскалацию конфликта. «Возможно, его истинная цель — довести Пхеньян до белого каления, чтобы они отказались от переговоров, после чего заявить, что дипломатическая стратегия себя не оправдала, и перейти к военному решению конфликта», — рассуждает Андрей Баклицкий.