Медведев озвучит Путину предложения по персональному составу правительства

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В начале недели Медведев представил Путину структуру нового правительства. Кардинальных изменений не произошло. Трансформация коснулась министерства образования и науки, которое было решено разделить на два ведомства — министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.
Структура нового правительства представлена 22 министерствами против 21 в предыдущем составе, у
Озвученные кандидаты
Медведев ранее уже озвучил свои предложения по кандидатам на должности
Первым
При этом для Силуанова была создана новая должность — первого
Источник в парламенте ранее говорил РИА Новости, что Гордеев может занять в обновленном кабмине одновременно должность министра и
Однако в опубликованном указе подобная «совмещенная» должность прописана только в отношении первого
Министерские кресла
Кандидаты на министерские посты еще не озвучены. Однако источники в парламенты сообщили РИА Новости, что свои посты в кабмине сохранят глава МИД Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, а также глава Минпромторга Денис Мантуров.
Источники также сообщили РИА Новости о нескольких кандидатурах, которых рассматривают на пост главы МЧС РФ. Среди них, по словам собеседников, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и замглавы минобороны Юрий Садовенко. В прежнем составе кабмина эту должность занимал Владимир Пучков. Сейчас он исполняет обязанности министра. По словам источников, Пучков также может быть переназначен.
Источники также говорят о возможном переназначении Максима Орешкина, который сейчас и.о. министра по экономическому развитию.
По словам источника РИА Новости в Госдуме, Михаил Мень может покинуть свой пост, министром строительства и ЖКХ может стать глава Тюменской области Владимир Якушев.
Помимо появления двух ведомств — министерства просвещения и министерства науки и высшего образования, в новом кабмине будет министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций взамен министерства связи и массовых коммуникаций.
В остальном структура кабмина остается прежней — министерство здравоохранения, министерство труда и соцзащиты, министерство культуры, министерство природных ресурсов и экологии, министерство по делам северного Кавказа, министерство по развитию Дальнего Востока, министерство спорта, министерство строительства и ЖКХ, министерство энергетики.
Как ожидается, фамилии кандидатов на посты глав ведомств будут озвучены в пятницу.