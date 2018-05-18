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00:54 (мск), источник: РИА Новости

Медведев озвучит Путину предложения по персональному составу правительства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в пятницу представит президенту РФ Владимиру Путину свои предложения по кандидатурам на посты вице-премьеров и министров, а также по штатной численности аппарата кабмина.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В начале недели Медведев представил Путину структуру нового правительства. Кардинальных изменений не произошло. Трансформация коснулась министерства образования и науки, которое было решено разделить на два ведомства — министерство просвещения и министерство науки и высшего образования.

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Структура нового правительства представлена 22 министерствами против 21 в предыдущем составе, у премьер-министра будет 10 заместителей вместо девяти. Создана должность первого вице-премьера — министра финансов РФ. Пять министерств, подчиняющихся непосредственно президенту, в новой структуре остаются без изменений: это МВД, МЧС, МИД, министерство обороны и министерство юстиции.

Озвученные кандидаты

Медведев ранее уже озвучил свои предложения по кандидатам на должности вице-премьеров.

Первым вице-премьером должен стать Антон Силуанов (будет курировать финансово-экономический блок), а вице-премьерами Татьяна Голикова (соцблок), Алексей Гордеев (АПК), Дмитрий Козак (промышленность и энергетика), Виталий Мутко (строительство), Юрий Борисов (ОПК), Ольга Голодец (культура и спорт), Максим Акимов (цифровая экономика, транспорт и связь) и Константин Чуйченко (как руководитель аппарата). Кроме того, по данным источника РИА Новости в кабмине, вице-премьером — полпредом президента планируется оставить Юрия Трутнева.

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При этом для Силуанова была создана новая должность — первого вице-премьера — министра финансов РФ. Больше никто из вице-премьеров совмещать должность с министерским креслом не будет.

Источник в парламенте ранее говорил РИА Новости, что Гордеев может занять в обновленном кабмине одновременно должность министра и вице-премьера. Такой высокий пост для него был бы не в новинку — Гордеев ранее уже занимал пост вице-премьера, совмещая его с министерским портфелем.

Однако в опубликованном указе подобная «совмещенная» должность прописана только в отношении первого вице-премьера — министра финансов, соответствующие изменения вносятся в необходимые нормативные документы.

Министерские кресла

Кандидаты на министерские посты еще не озвучены. Однако источники в парламенты сообщили РИА Новости, что свои посты в кабмине сохранят глава МИД Сергей Лавров и глава Минобороны Сергей Шойгу, а также глава Минпромторга Денис Мантуров.

А вот и.о. министра сельского хозяйства Александр Ткачев, и.о. министра транспорта Максим Соколов и и.о. министра по делам Открытого правительства Михаил Абызов, по словам источников, вряд ли сохранят свои посты.

Источники также сообщили РИА Новости о нескольких кандидатурах, которых рассматривают на пост главы МЧС РФ. Среди них, по словам собеседников, губернатор Тульской области Алексей Дюмин и замглавы минобороны Юрий Садовенко. В прежнем составе кабмина эту должность занимал Владимир Пучков. Сейчас он исполняет обязанности министра. По словам источников, Пучков также может быть переназначен.

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Источники также говорят о возможном переназначении Максима Орешкина, который сейчас и.о. министра по экономическому развитию.

По словам источника РИА Новости в Госдуме, Михаил Мень может покинуть свой пост, министром строительства и ЖКХ может стать глава Тюменской области Владимир Якушев.

Помимо появления двух ведомств — министерства просвещения и министерства науки и высшего образования, в новом кабмине будет министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций взамен министерства связи и массовых коммуникаций.

В остальном структура кабмина остается прежней — министерство здравоохранения, министерство труда и соцзащиты, министерство культуры, министерство природных ресурсов и экологии, министерство по делам северного Кавказа, министерство по развитию Дальнего Востока, министерство спорта, министерство строительства и ЖКХ, министерство энергетики.

Как ожидается, фамилии кандидатов на посты глав ведомств будут озвучены в пятницу.

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