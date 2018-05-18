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04:13 (мск), источник: РИА Новости

Во Владивостоке обсудят проблемы Корейского полуострова

ВЛАДИВОСТОК, 18 мая — РИА Новости. Международная корееведческая конференция 18 мая соберет российских и зарубежных экспертов в Дальневосточном федеральном университете.

Источник: РИА Новости

«Программа конференции включает основную корееведческую проблематику. Работа конференции планируется по следующим направлениям: современные проблемы Корейского полуострова; российско-корейские отношения; история и культура Кореи; корейская филология; социально-экономическое развитие РК и КНДР», — сообщают организаторы.

На секции «Современные проблемы Корейского полуострова: КНДР в системе региональных и международных отношений» выступят эксперты из России, Канады, Франции, Южной Кореи, Великобритании и Казахстана. Эксперты расскажут о публичной дипломатии КНДР, ядерном распространении в северо-восточной Азии, перспективах космической программы КНДР. Профессор кафедры мировой экономики ДВФУ Наталья Кузнецова на этой секции расскажет о перспективах сотрудничества Дальневосточного федерального округа и Республики Корея.

Эксперты из США, Южной Кореи, Индии, Китая и России выступят на секции «История и культура» и расскажут про реконструкцию событий по литературе о русско-японских военных конфликта, антиамериканскую пропаганду в советской печати во время Корейской войны и распространение корейского языка и корейской культуры в Новой Зеландии.

Лингвисты на секции «Языкознание и литературоведение» обсудят концепт «счастье» в корейском языковом сознании, эволюцию сюжета о двух братьях в корейской средневековой литературе и женские образы в ранней прозе южнокорейской писательницы Пак Кенни. На секции, помимо российских экспертов выступят специалисты из Казахстана.

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