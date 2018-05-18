Во Владивостоке обсудят проблемы Корейского полуострова
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая — РИА Новости. Международная корееведческая конференция 18 мая соберет российских и зарубежных экспертов в Дальневосточном федеральном университете.
ВЛАДИВОСТОК, 18 мая — РИА Новости. Международная корееведческая конференция 18 мая соберет российских и зарубежных экспертов в Дальневосточном федеральном университете.
«Программа конференции включает основную корееведческую проблематику. Работа конференции планируется по следующим направлениям: современные проблемы Корейского полуострова;
На секции «Современные проблемы Корейского полуострова: КНДР в системе региональных и международных отношений» выступят эксперты из России, Канады, Франции, Южной Кореи, Великобритании и Казахстана. Эксперты расскажут о публичной дипломатии КНДР, ядерном распространении в
Эксперты из США, Южной Кореи, Индии, Китая и России выступят на секции «История и культура» и расскажут про реконструкцию событий по литературе о
Лингвисты на секции «Языкознание и литературоведение» обсудят концепт «счастье» в корейском языковом сознании, эволюцию сюжета о двух братьях в корейской средневековой литературе и женские образы в ранней прозе южнокорейской писательницы Пак Кенни. На секции, помимо российских экспертов выступят специалисты из Казахстана.