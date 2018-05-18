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02:15 (мск), источник: Интерфакс

Меркель в пятницу встретится с Путиным в Сочи

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU — Ситуация вокруг ядерной программы Ирана, украинский кризис и сирийское урегулирование будут обсуждаться в пятницу на встрече президента РФ с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Источник: AP 2018

Она станет первым европейским лидером, с которым Владимир Путин встретится после вступления в должность президента. Следующим будет лидер Франции Эммануэль Макрон, с которым президент России проведет переговоры на 24—25 мая «на полях» Петербургского международного экономического форума.

Меркель не была в РФ больше года, последний ее визит в нашу страну состоялся в начале мая 2017 года.

Тогда в Сочи лидеры двух стран обсуждали примерно тот же круг проблем, в частности, Сирию, и Украину.

8 июля прошлого года в Гамбурге также прошла трехсторонняя встреча Путина, Меркель и Макрона по Украине и краткая беседа российского лидера с канцлером ФРГ.

Иранская ядерная программа

Очевидно, что последствия одностороннего выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будут среди ключевых тем российско-германских переговоров на высшем уровне.

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На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из СВПД, заключенного в 2015 году Ираном и «шестеркой» международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия). СВПД был одобрен в июле 2015 года «шестеркой» и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда санкций.

Как заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в Кремле считают поспешным и ошибочным решение Вашингтона выйти из СВПД и отмечают близость подходов к этой проблеме с европейскими столицами и Анкарой. «Этот вопрос наш президент обсуждал (в ходе телефонного разговора) с канцлером Германии Меркель, поздно вечером (10 мая) эта же тема обсуждалась с Эрдоганом. Позиции практически идентичны на этот счет», — сказал Ушаков.

Ушаков заявил, что Россия продолжает «на всех уровнях подчеркивать необходимость сохранения этой договоренности (с Ираном), так как она имеет значение не только для региональной стабильности, но и для всей стабильности в мире».

«Она необычайно важна с точки зрения сохранения режима нераспространения ядерного оружия», — добавил помощник президента РФ.

В свою очередь канцлер Германии заявила на прошлой неделе, что соглашение с Ираном по атому (СВПД) не является идеальным, но из него нельзя выходить, как это сделали США.

Мы должны больше говорить (с Ираном — ИФ) о программе баллистических ракет, о влиянии Иран и движения «Хезболла» в Сирии. Но мы в отличие от Трампа полагаем, и я четко об этом говорила, что мы можем лучше вести диалог, оставаясь в рамках этого договора.
Ангела Меркель
канцлер ФРГ

Украинский вопрос и «нормандский формат»

По словам Пескова, на переговорах Путина и Меркель «будет обсуждаться Украина, интересы Киева, и неминуемо будет заходить речь о «нормандском формате».

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Ранее на прошлой Меркель подтвердила, что конфликт на Украине можно решить лишь политическими, а не военными средствами. По ее словам, Берлин пытается оживить минские соглашения, несмотря на то, что каждую ночь на линии соприкосновения нарушается режим прекращения огня.

До этого урегулирование конфликта в Донбассе стало одной из тем телефонного разговора президента РФ с канцлером ФРГ, который состоялся 11 мая. «При обмене мнениями по внутриукраинскому кризису рассмотрены вопросы, касающиеся учреждения миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ», — сообщила в прошлую пятницу пресс-служба Кремля о разговоре, состоявшемся по инициативе германской стороны.

Согласно сообщению, лидеры «условились активизировать работу в «нормандском формате».

При этом Меркель проинформировала Путина об итогах совместной с президентом Франции встречи 10 мая в Аахене с лидером Украины Петром Порошенко.

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По итогам этой встречи президент Украины заявил, что скоординировал с лидерами ФРГ и Франции действия относительно проведения в ближайшее время заседания «нормандского формата», которое, скорее всего, пройдет в Париже. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия пока не получала предложений о проведении очередного саммита «нормандской четверки», однако ждет соответствующих инициатив, так как пауза в этом процессе затянулась.

Предыдущая встреча глав МИД стран «нормандской четверки» состоялась 18 февраля 2017 года «на полях» Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, по ситуации в Донбассе прогресс достигнут не был.

29 марта 2018 года лидеры стран «нормандского формата» приняли совместное заявление. Они «вновь подтвердили свою приверженность осуществлению минских договоренностей в отношении всех аспектов (безопасность, политические, гуманитарные и экономические вопросы)» и намерение рассмотреть «возможные пути ускорения осуществления договоренностей в предстоящие месяцы», сообщал Кремль.

Антироссийских санкций в повестке нет

Президент РФ не планирует поднимать на встречах с канцлером Германии и президентом Франции вопрос об отмене антироссийских санкций.

Не Россия была инициатором этого санкционного обмена, и, соответственно, не России инициировать такие обсуждения.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Он добавил, что российская сторона с нетерпением ждет предстоящих переговоров и готовится к ним. «Это очень важные переговоры с нашими партнерами в Европе», — сказал Песков.

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