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04:22 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дальневосточный прорыв обсудят в Питере

На Петербургском международном экономическом форуме ждут японского премьера.

Источник: Reuters

Дальневосточная повестка станет частью деловой программы Петербургского международного экономического форума, который состоится 24—26 мая. По итогам 2017 года Дальний Восток стал лидером среди федеральных округов по темпам роста объемов частных инвестиций в экономику региона — рост составил 17,1% при среднероссийском показателе в 4,4%. Перспективы привлечения новых инвесторов в регион обсудят участники панельной сессии «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию «Росконгресса».

«Петербургский международный экономический форум является признанной авторитетной площадкой мирового уровня для обсуждения важнейших вопросов развития экономики и повышения деловой активности. Отдельное место в программе форума займут вопросы развития и продвижения инвестиционно-привлекательного имиджа Дальнего Востока», — подчеркнул советник президента РФ Антон Кобяков.

В дискуссии примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, российского и зарубежного бизнес-сообщества, а также ведущие эксперты. Участники панельной сессии обсудят основные сферы инвестиционной привлекательности региона, конкурентоспособность территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) с преференциальными режимами стран-лидеров АТР, эффективность режимов ТОР и СПВ, а также шаги для привлечения новых инвесторов в регион.

Инвестиционная привлекательность региона также будет обсуждаться в рамках бизнес-диалога «Россия — Япония». Ранее стало известно, что Япония примет участие в ПМЭФ-2018 в качестве страны-гостя во главе с премьер-министром Синдзо Абэ.

В мае 2016 года Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину план сотрудничества из восьми пунктов, в рамках которого рассматривается более 100 совместных проектов, и многие из них уже перешли со стадии подписания контракта к практической реализации. В рамках бизнес-диалога предполагается дискуссия как о достижениях и текущей проблематике российско-японского взаимодействия в рамках плана из восьми пунктов, так и о возможностях и перспективах для бизнеса между странами в новых областях.

Дальнейшее обсуждение перспектив опережающего социально-экономического развития Дальнего Востока и интеграции региона в экономику стран Азиатско-Тихоокеанского региона будет продолжено в рамках IV Восточного экономического форума, который состоится 11—13 сентября во Владивостоке.

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