Дальневосточный прорыв обсудят в Питере

Дальневосточная повестка станет частью деловой программы Петербургского международного экономического форума, который состоится 24—26 мая . По итогам 2017 года Дальний Восток стал лидером среди федеральных округов по темпам роста объемов частных инвестиций в экономику региона — рост составил 17,1% при среднероссийском показателе в 4,4%. Перспективы привлечения новых инвесторов в регион обсудят участники панельной сессии «Дальневосточный прорыв. Как стать лидером роста частных инвестиций», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на информацию «Росконгресса».

В дискуссии примут участие представители федеральных органов исполнительной власти, российского и зарубежного бизнес-сообщества, а также ведущие эксперты. Участники панельной сессии обсудят основные сферы инвестиционной привлекательности региона, конкурентоспособность территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) с преференциальными режимами стран-лидеров АТР, эффективность режимов ТОР и СПВ, а также шаги для привлечения новых инвесторов в регион. Инвестиционная привлекательность региона также будет обсуждаться в рамках бизнес-диалога «Россия — Япония». Ранее стало известно, что Япония примет участие в ПМЭФ-2018 в качестве страны-гостя во главе с премьер-министром Синдзо Абэ.