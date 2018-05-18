Приморский единоросс стал одним из самых богатых депутатов страны

Источник: Восток Медиа

Почти все региональные депутаты отчитались о доходах. Издание проанализировало декларации народных избранников и выделила самых отличившихся. В их числе оказался и депутат Законодательного собрания Приморья, представляющий партию «Единая Россия». К слову, в список депутатов с самыми высокими доходами в 2017 году попали бизнесмены, которые работают в парламентах на непостоянной основе и не получают там зарплату.

В частности, Сергей Слепченко, задекларировавший 1,28 миллиарда рублей — генеральный директор и совладелец приморской рыболовной компании ООО «Акватехнологии». Как депутат ЗС ПК все прошлые годы он отчитывался заметно скромнее (1−4 миллиона). Прибыль компании в 2016 году составила 38 миллионов рублей, отчёта за 2017 год пока нет. По сравнению с 2016 годом доход Слепченко увеличился в 124 раза.

Кроме этого, Приморье попало в топ-10 субъектов, где средние месячные доходы депутата значительно выше, чем среднестатистические доходы жителя региона. В частности средний доход приморца — 33 260 рублей, а депутата ЗС ПК — 3,5 миллиона рублей. Средний доход в месяц определялся как одна двенадцатая годового дохода депутата.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в крае появился новый парламентарий-миллиардер. Сергей Слепченко, заработав 1,3 миллиарда, перехватил лидерство у Галуста Ахояна.

Декларационная кампания началась ещё в апреле. Свои заработки обнародовали члены правительства России и их жёны — особенно отличились дальневосточный полпред Юрий Трутнев и супруга почётного гражданина Владивостока. Данные о доходах и имуществе также представили сенаторы от Приморья Светлана Горячеваи Людмилы Талабаева. Декларации о доходах опубликовали депутаты Законодательного собрания Приморья — в крае появился новый парламентарий-миллиардер. Сергей Слепченко, заработав 1,3 миллиарда, перехватил лидерство у Галуста Ахояна. Среди избранников Приморья в Госдуме больше всех заработали единороссы. О доходах за 2017 год успели отчитаться глава Владивостока Виталий Веркеенко и депутаты городской думы.

О доходах в 2017 году отчитались сотрудники прокуратуры Приморья и руководители следственного управления Следственного комитета России.