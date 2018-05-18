Reuters: Мексика выразила протест в связи с высказываниями Трампа о мигрантах

«Президент Трамп говорил о некоторых иммигрантах, возможно он имел ввиду криминальные банды, … как о животных, а не как о людях, — сказал Видегарай в эфире местного телевидения. — По мнению мексиканского правительства, это абсолютно неприемлемо, и мы собираемся сегодня официально уведомить об этом Госдепартамент США».