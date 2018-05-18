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16:18 (мск), источник: ТАСС

Reuters: Мексика выразила протест в связи с высказываниями Трампа о мигрантах

ТАСС, 18 мая. Мексиканские власти выражают протест в связи с высказываниями президента США Дональда Трампа о нелегальных мигрантах. Как сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Мексики Луиса Видегарая, внешнеполитическое ведомство страны готовится официально направить ноту протеста американской стороне.

Источник: Reuters

«Президент Трамп говорил о некоторых иммигрантах, возможно он имел ввиду криминальные банды, … как о животных, а не как о людях, — сказал Видегарай в эфире местного телевидения. — По мнению мексиканского правительства, это абсолютно неприемлемо, и мы собираемся сегодня официально уведомить об этом Госдепартамент США».

В среду американский лидер выступал на круглом столе, посвященном вопросу предоставления властями Калифорнии убежища иммигрантам. Комментируя высказывания одного из участников встречи об организованной преступной группировке MS-13, Трамп назвал ее членов «животными». После заседания телеканалы CNN, CBS, газета The New York Times и другие либеральные СМИ написали материалы, в которых обвинили главу государства в оскорблении незарегистрированных иммигрантов. В свою очередь консервативные телеканалы и пресса предложили своим коллегам обратиться к распространенной Белым домом стенограмме и «не вырывать слова из контекста».

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