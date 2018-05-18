Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После слов Владимира Путина Армения сменила мнение по РФ
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Джордж и Шарлотта исполнят почетные роли на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Названы самые любимые растения россиян на дачах
Пугачева вернулась на сцену в кедах и бейсболке
Израиль поддержал выход США из ядерной сделки с Ираном Большинство стран мирового сообщества поступок Дональда Трампа осудили
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
МИД Польши сделал заявление из-за Крымского моста
В РФ в ДТП с экскаватором погибли шесть человек
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
10Столкновения на границе сектора Газа
10:02 (мск), источник: Газета.Ру

Что обсудят в Сочи Путин и Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель прилетает с визитом в Сочи, где она проведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. В повестке — Иран, Сирия и Украина. Все эти вопросы важны для обеих сторон, особенно в контексте усиливающегося давления США на страны Евросоюза. Чего ждать от переговоров, рассказывает «Газета.Ru».

Источник: AP 2018

18 мая канцлер Германии Ангела Меркель встретится с Владимиром Путиным в Сочи. Накануне визита она рассказала журналистам, что планирует обсудить с президентом России ключевые вопросы международной повестки: «Я буду говорить с президентом России [Владимиром Путиным] о соглашении с Ираном, о Сирии и о ситуации на Украине», — сказала канцлер ФРГ.

Сегодня вопрос о судьбе иранской ядерной сделки оказался ключевым для Германии, которая, как и все ведущие европейские страны, выступила против выхода США из соглашения. При этом Берлин воспринял решение американского президента Дональда Трампа особенно негативно, поскольку ФРГ стала главным иностранным инвестором в Иране — на ее долю приходится 60% инвестиций ЕС.

Россия занимает схожую позицию касательно Ирана, и это сближает обе страны, несмотря на действующий санкционный режим. Стоит отметить, что визит Меркель в Россию проходит после саммита ЕС в Болгарии, где лидеры европейских государств также обсуждали судьбу соглашения. Найти выход из нынешнего положения достаточно трудно, так как США уже пригрозили европейским компаниям крупными санкциями в случае, если те продолжат работу в Иране.

Помимо судьбы инвестиций в иранские проекты, Германию волнует будущее крупного газового проекта «Северный поток — 2», которому также угрожают США.

Как ранее писало издание The Wall Street Journal, во время недавнего визита Меркель в Вашингтон президент США Дональд Трамп просил ее отказаться от поддержки газового проекта.

«Трамп попросил Меркель отказаться от поддержки “Северного потока — 2″”. В обмен на это США начнут переговоры по новому торговому соглашению с ЕС», — сообщает издание со ссылкой на чиновников Германии, США и ЕС. Кроме того, в американских политических кругах заявляют, что в случае, если Европа не урегулирует торговые вопросы с США, уже с 1 июня она столкнется с пошлинами на импорт стали и алюминия.

В истории уже бывали прецеденты, когда Германия сталкивалась с США — к примеру, в вопросах торговли с СССР. В 1970-е годы Вашингтон активно препятствовал так называемой сделке «газ-трубы», подразумевавшей поставки немецких труб большого диаметра в обмен на газ. Тогда сделку удалось осуществить, однако сегодня США имеют гораздо больше возможностей давления на Германию (а вместе с ней — и на Евросоюз).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет поднимать тему санкций на переговорах с Меркель. Известно, что, несмотря на желание немецкого бизнеса возобновить отношения c Россией, вопрос санкций — прерогатива всего ЕС.

Читайте также
США сочли «Северный поток-2» подзорной трубой

Отношения Германии и России надо рассматривать в контексте экономики, а также в контексте действий Трампа, отмечает директор Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Главный экономический вопрос, который будут обсуждать президенты, — как действовать в условиях санкций, говорит эксперт.

При этом Белов призывает обратить внимание на недавние слова министра экономики ФРГ Петера Альтмайера, который в интервью Deutsche Welle сказал, что даже в нынешних условиях у немецких и российских компаний есть возможности для укрепления торговых связей. Альтмайер также заявил, что стороны будут искать возможности для защиты немецких компаний в России от американских санкций.

Среди крупных внешнеполитических вопросов, которые затронут на переговорах в Сочи Путин и Меркель, — ситуация вокруг Сирии. Хотя Германия и не участвовала в военном конфликте в этой стране, именно она приняла значительную часть хлынувших в Европу беженцев. Это крайне негативно сказалось на имидже Меркель, и немецкие власти надеются, что большая часть сирийцев вернется домой, когда ситуация улучшится. «Меркель понимает, что кризис в Сирии без России не решить», — уверен Белов.

Читайте также
Дональд Трамп и Ангела Меркель не преодолели барьеры

Однако большую часть времени лидеры посвятят ситуации на востоке Украины, где обстановка крайне нестабильна. Белов отмечает, что Германия, как и Россия, заинтересована, чтобы Киев выполнил свою часть Минских соглашений.

При этом ранее канцлер заявила, что газовый транзит должен учитывать интересы Киева, а Россия не должна ущемлять украинские интересы как государства-транзитера. Об этом она сказала после своей встречи с президентом Украины Петром Порошенко в апреле. Меркель подчеркнула, что в таком проекте, как «Северный Поток — 2», необходимо учитывать как экономические, так и политические факторы.

Приезд Меркель в Сочи также нельзя рассматривать в отрыве от грядущего визита в РФ другого крупного европейского политика — Эммануэля Макрона. Президент Франции посетит Россию в рамках Петербургского экономического форума в июне.

И Меркель, и Макрон совсем недавно были в США, и можно предположить, что оба государства — ФРГ и Франция — видят себя связующим европейским звеном между Москвой и Вашингтоном.

При этом если Макрон хорошо чувствует себя в компании Трампа, то для Меркель Владимир Путин, даже на фоне сложных отношений, более предпочтительный партнер, чем нынешний американский президент. С Путиным у канцлера ФРГ давно сложились хорошие рабочие отношения — с главой РФ она чувствует себя относительно «комфортно». Российский президент даже признался, что иногда Меркель привозит его любимое пиво, к которому он пристрастился, когда работал в Дрездене. Российский лидер, в свою очередь, одаривал Меркель копченой рыбой.

 Почему Путин не пристегнулся в «КамАЗе»
Посольство России возмутилось предложением о взрыве Крымского моста
Экономике России предрекли новый спад из-за санкций США
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
Ученые предупредили об опасности грибка
На корабле XIII века обнаружили надпись «Сделано в Китае»
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
«В такой игре такие удаления»: россияне недовольны судейством Неоднозначное решение определило исход матча с Канадой и никого не оставило равнодушным
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Хилария и Алек Болдуин стали родителями в 4-й раз Имя новорожденного мальчика пока не сообщается
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь