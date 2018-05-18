В Ленинградской области Игорь Албин посетил тренировочные базы ЧМ-2018

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин осмотрел все спортивные площадки, подготовленные к Чемпионату мира по футболу в Ленинградской области.

Он посетил базы в Зеленогорске, Павловске и Ломоносов. По итогам просмотра Албин вынес свои замечания подрядчикам и поручил довести объекты до полной готовности к приему гостей.