В Ленинградской области Игорь Албин посетил тренировочные базы ЧМ-2018
Чиновник поручил довести их до полной готовности.
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Чиновник поручил довести их до полной готовности.
Он посетил базы в Зеленогорске, Павловске и Ломоносов. По итогам просмотра Албин вынес свои замечания подрядчикам и поручил довести объекты до полной готовности к приему гостей.
Напомним, что на базе в Зеленогорске будет базироваться сборная Англии, в Ломоносове — Южной Кореи, в Павловске —