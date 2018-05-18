Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
После слов Владимира Путина Армения сменила мнение по РФ
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
В Сети считают, что сын Пугачевой и Галкина похож на Киркорова
Состоятельные россияне избавляются от жилья под Москвой
Пугачева вернулась на сцену в кедах и бейсболке
Платье по талону и невеста-ребенокСамые необычные королевские свадьбы
Удар в спину: почему «Панцирь» был захвачен врасплох
В Москве нашли квартиру с личным входом в метро
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
«УАЗ Патриот»: первая информация об обновлении
РФС согласовал с футболистами сборной России премиальные за ЧМ
Воробьев: Даже тренеры шведов сказали, что никакого удаления нет
Суд в Гааге вынес прецедентное решение по спору с РФ из-за Крыма
21-летняя туристка из России погибла в Черногории
Без лекарств: как российская медицина убивает пациентов
Продукты, из-за которых вы стареете быстрее других
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
10Столкновения на границе сектора Газа
09:57 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Ленинградской области Игорь Албин посетил тренировочные базы ЧМ-2018

Чиновник поручил довести их до полной готовности.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин осмотрел все спортивные площадки, подготовленные к Чемпионату мира по футболу в Ленинградской области.

Он посетил базы в Зеленогорске, Павловске и Ломоносов. По итогам просмотра Албин вынес свои замечания подрядчикам и поручил довести объекты до полной готовности к приему гостей.

Напомним, что на базе в Зеленогорске будет базироваться сборная Англии, в Ломоносове — Южной Кореи, в Павловске — Коста-Рики. Чемпионат стартует 14 июня.

Все новости региона
Ролик со скандалом Хабенского в Петербурге набрал 300 тысяч просмотров
Экономике России предрекли новый спад из-за санкций США
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
Ученые предупредили об опасности грибка
На корабле XIII века обнаружили надпись «Сделано в Китае»
Ученые выявили самые привлекательные для женщин пропорции тела
Что обсудят в Сочи Путин и Меркель
Авторы школьных учебников написали открытое письмо Путину
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
«В такой игре такие удаления»: россияне недовольны судейством Неоднозначное решение определило исход матча с Канадой и никого не оставило равнодушным
Авто
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен) Сразу на нескольких заправках Владимирской области редактору «Авто Mail.Ru» посоветовали заправить как можно больше топлива
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Хилария и Алек Болдуин стали родителями в 4-й раз Имя новорожденного мальчика пока не сообщается
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь