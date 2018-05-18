Коммунисты попросили Буркова разобраться с ценами на топливо в Омске

Источник: Om1.ru

Вчера, 17 мая, на пленарном заседании лидер фракции КПРФ Андрей Алехин заговорил о стремительном повышении цен на топливо в Омской области. По его подсчетам, стоимость бензина и дизельного топлива только с начала 2018 года увеличивалась 11 раз.

Больше всего, по словам Алехина, в этой ситуации страдают аграрии, которых не спасают даже скидки и субсидии. За год дизельное топливо подорожало с 32,83 до 42,7 рубля за литр.

По словам главы регионального минсельхозпрода Максима Чекусова, только из-за топлива посевная в этом году обойдется на миллиард дороже.