Коммунисты попросили Буркова разобраться с ценами на топливо в Омске
Стоимость бензина постоянно растет.
Стоимость бензина постоянно растет.
Вчера, 17 мая, на пленарном заседании лидер фракции КПРФ Андрей Алехин заговорил о стремительном повышении цен на топливо в Омской области. По его подсчетам, стоимость бензина и дизельного топлива только с начала 2018 года увеличивалась 11 раз.
Больше всего, по словам Алехина, в этой ситуации страдают аграрии, которых не спасают даже скидки и субсидии. За год дизельное топливо подорожало с 32,83 до 42,7 рубля за литр.
Обратить внимание на эту проблему попросили Александра Буркова, хотя Алехин и признал, что глава региона вряд ли сможет на нее повлиять.