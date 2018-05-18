Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель нанесла сокрушительный удар назойливому Порошенко - СМИ
Это случилось: МВД предложило отказаться от знака «Шипы»
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына
Названы самые любимые растения россиян на дачах
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое
Путин назвал Назарбаева «человеком, устремленным в будущее» Человек, устремленный в будущее — так Владимир Путин назвал лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева
Самой привлекательной женщине мира — 32
В Москве избили белорусскую певицу
Крымский мост: уже есть десятки нарушителей (видео)
Еще одна автомобильная марка откажется от дизеля
Россия проиграла Канаде и вылетела с чемпионата мира
Сборная США вышла в полуфинал мирового первенства
МИД Польши сделал заявление из-за Крымского моста
В РФ в ДТП с экскаватором погибли шесть человек
Шизофрения меняет не только мозг
Специалисты объяснили, почему лучше не пить перед сном
Как сделать пруд на даче своими руками: 4 верных способа
Как обустроить мангальную зону на даче: 4 примера
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
10Израиль отмечает 70-летие со дня основания
13:24 (мск), источник: Ведомости

Депутаты Чечни внесли в Госдуму поправки о сроках полномочий президента

Парламент Чеченской республики внес в Госдуму поправки к Конституции о сроках полномочий президента. Информация о внесении документа есть в автоматизированной системе обеспечения законодательной деятельности.

Источник: Reuters

Позже документ был размещен на сайте. В нем говорится, что чеченские парламентарии предлагают увеличить продолжительность пребывания одного лица в должности президента до трех сроков подряд. По их мнению, изменения в законодательство не умаляют демократические основы государства и дают возможность гражданам «самим определить будущее России».

«Это обусловлено достигнутой социально-политической стабильностью и необходимостью ее сохранения. На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти», — считают депутаты.

В апреле глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отказаться от ограничения полномочий президента двумя сроками подряд. В начале мая чеченский парламент подготовил соответствующий законопроект.

Сейчас президент, согласно законодательству, избирается россиянами сроком на 6 лет. При этом может быть избран лишь на два срока подряд. Соответствующие поправки утвердил в 2008 г. президент Дмитрий Медведев. До этого один срок полномочий президента составлял четыре года, президент также мог избираться на два срока подряд.

Читайте также:

 Россияне скупают сберегательные сертификаты накануне их запрета
«Роснефть» угодила в межгосударственный конфликт
Сергей Скрипаль выписан из больницы
Третьяк высказался о судействе в матче Россия — Канада
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Германия раскрыла причины борьбы США против «Северного потока-2»
Обломки упавшего на Ставрополье вертолета пытались закопать
Трамп пригрозил Ким чен Ыну повторением судьбы Каддафи
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Канадцы показали, что Гусеву не надо ехать в НХЛ? Оценки России Шестёркин сыграл нормально, а тройка Андронова даже прыгнула выше головы
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти скандинавской страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
Канны 2018: Йовович, новые протесты и российские звезды Премьеры и красные дорожки девятого дня старейшего в мире кинофестиваля — в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Состоятельные россияне избавляются от недвижимости под Москвой
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Названы самые странные услуги гостиниц по всему миру
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына Артистка стала мамой всего несколько дней назад.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь