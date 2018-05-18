Депутаты Чечни внесли в Госдуму поправки о сроках полномочий президента

Позже документ был размещен на сайте . В нем говорится, что чеченские парламентарии предлагают увеличить продолжительность пребывания одного лица в должности президента до трех сроков подряд. По их мнению, изменения в законодательство не умаляют демократические основы государства и дают возможность гражданам «самим определить будущее России».

Сейчас президент, согласно законодательству, избирается россиянами сроком на 6 лет. При этом может быть избран лишь на два срока подряд. Соответствующие поправки утвердил в 2008 г. президент Дмитрий Медведев. До этого один срок полномочий президента составлял четыре года, президент также мог избираться на два срока подряд.