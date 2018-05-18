Утвержден состав нового правительства РФ

Источник: РИА "Новости"

«Я согласен, подпишу сегодня же указы о назначениях. Мы с вами в предварительном порядке обсуждали практически все представленные вами кандидатуры. Все люди известные, с хорошим опытом работы, хорошо зарекомендовавшие себя на прежних участках работы», — сказал он на встрече с Медведевым.

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Так, первым вице-премьером Медведев предложил назначить Антона Силуанова, который, по его мнению, также должен быть министром финансов.

Среди других одобренных кандидатур на пост вице-премьеров: Татьяна Голикова, Юрий Трутнев (вице-премьер — полпред в ДФО), Ольга Голодец, Виталий Мутко, Дмитрий Козак, Юрий Борисов, Алексей Гордеев, Максим Акимов, Константин Чуйченко (вице-премьер — руководитель аппарата правительства).

Президент также согласился переназначить главой МИД Сергея Лаврова, министром обороны — Сергея Шойгу, министром культуры — Владимира Мединского, главой МВД РФ — Владимира Колокольцева, министром юстиции — Александра Коновалова, министром торговли и промышленности — Дениса Мантурова, а Максима Орешкина — главой Минэкономразвития РФ. Министром энергетики РФ останется Александр Новак.

В новом правительстве МЧС возглавит заместитель главы ФСБ Евгений Зиничев, который сменит Владимира Пучкова.

Социальный блок правительства практически не изменится. Главой Минздрава РФ переназначат Веронику Скворцову, министром труда — Максима Топилина, министром спорта — Павла Колобкова.

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Ольгу Васильеву премьер предложил назначить министром просвещения, а в новое министерство науки и высшего образования предложил назначить бывшего главу ФАНО Михаила Котюкова.

Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ станет Константин Носков. Ранее министерство связи и массовых коммуникаций было преобразовано в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Носков с 2012 года возглавлял Аналитический центр при правительстве РФ.

Министром сельского хозяйства будет глава Россельхозбанка Дмитрий Патрушев (старший сын секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева), главой Минтранса — Евгений Дитрих (ранее занимал пост первого замглавы этого министерства).

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ возглавит губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Министром природных ресурсов и экологии РФ вместо Сергея Донского станет губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Кобылкин.

Министром по развитию Дальнего Востока предложено назначить Александра Козлова, министром по делам Северного Кавказа — Сергея Чеботарева.

Таким образом, в новое правительство не вошли бывший глава Минтранса Максим Соколов, последний глава преобразованного Минкомсвязи Николай Никифоров, бывший министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Министерство природных ресурсов и экологии покидает его бывший глава Сергей Донской, а место министра строительства и ЖКХ — Михаил Мень.

Михаил Абызов оказался единственным из министров предыдущего кабинета, оставшимся без преемника — комиссии по координации деятельности Открытого правительства, которую он возглавлял, в новой структуре нет.

Три дня назад — 15 мая — Медведев на встрече с президентом представил предложения по новой структуре федеральных органов исполнительной власти. В этот же день указом главы государства она была утверждена, в новой структуре правительства будет 10 вице-премьеров и 22 министерства.

По признанию самого премьера, в структуре правительства нет принципиальных изменений, так как действующая система «доказала свою работоспособность». Вместе с тем, отметил Медведев на прошлой встрече, «есть ряд важных предложений, которые направлены на оптимизацию действующей системы органов исполнительной власти».

Новая структура правительства

Согласно указу президента, в новый состав правительства войдут 10 вице-премьеров вместо прежних девяти. При этом должность первого заместителя председателя правительства будет совмещена с должностью министра финансов РФ.

Количество министерств в новом кабинете было увеличено до 22 против 21 министерства в прошлом правительстве. При этом число министерств, руководство деятельностью которых осуществляет президент РФ, не изменилось — их по-прежнему пять: МИД РФ, Минобороны России, МВД РФ, МЧС России, Минюст.

Министерств, подчиняющихся непосредственно премьер-министру, стало на одно больше, теперь их 17. Изменение произошло в связи с тем, что Минобрнауки РФ преобразовано в два министерства — просвещения, а также науки и высшего образования.

Кроме того, Росмолодежь, ранее находившаяся в ведении министерства образования и науки, теперь будет напрямую подчиняться правительству.

Согласно указу, в число ведомств, руководство деятельностью которых осуществляет правительство, вошли: Минздрав, Минкультуры, министерство науки и высшего образования РФ, Минприроды РФ, Минпромторг, министерство просвещения, министерство по развитию Дальнего Востока, министерство по делам Северного Кавказа, Минсельхоз, Минспорт, Минстрой, Минтранс, Минтруд, Минфин, министерство цифрового развития, Минэкономразвития и Минэнерго.

Структура правительства претерпела еще несколько изменений: Минкомсвязи преобразовано в министерство цифрового развития, упразднены правкомиссия по координации деятельности открытого правительства и Федеральное агентство научных организаций.