Президент утвердил кандидатуру Алексея Гордеева на пост вице-премьера

Встреча первых лиц государства проходит 18 мая в резиденции «Бочаров ручей». Напомним, ранее федеральные СМИ утверждали, что Алексей Гордеев стать одновременно вице-премьером и министром сельского хозяйства. Но чиновник сам пресек эти слухи. Сегодня стало известно, что министерство возглавит Дмитрий Патрушев.

Напомним, Министерство образования и науки будет разделено на два ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, которое еще и займется делами ликвидированного Федерального агентства научных организаций. А Рособрнадзор будет подчиняться не профильному министерству, а правительству напрямую.