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14:36 (мск), источник: АиФ Черноземье

Президент утвердил кандидатуру Алексея Гордеева на пост вице-премьера

Дмитрий Медведев предложил президенту назначить бывшего воронежского губернатора зампредом правительства по сельскому хозяйству.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин утвердил бывшего воронежского губернатора Алексея Гордеева на пост заместителя председателя правительства, отвечающего за сельское хозяйство.

Встреча первых лиц государства проходит 18 мая в резиденции «Бочаров ручей». Напомним, ранее федеральные СМИ утверждали, что Алексей Гордеев стать одновременно вице-премьером и министром сельского хозяйства. Но чиновник сам пресек эти слухи. Сегодня стало известно, что министерство возглавит Дмитрий Патрушев.

Министром связи стал Константин Носков, министром образования и науки — Михаил Котюков.

Напомним, Министерство образования и науки будет разделено на два ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, которое еще и займется делами ликвидированного Федерального агентства научных организаций. А Рособрнадзор будет подчиняться не профильному министерству, а правительству напрямую.

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