Президент утвердил кандидатуру Алексея Гордеева на пост вице-премьера
Дмитрий Медведев предложил президенту назначить бывшего воронежского губернатора зампредом правительства по сельскому хозяйству.
Дмитрий Медведев предложил президенту назначить бывшего воронежского губернатора зампредом правительства по сельскому хозяйству.
Президент РФ Владимир Путин утвердил бывшего воронежского губернатора Алексея Гордеева на пост заместителя председателя правительства, отвечающего за сельское хозяйство.
Встреча первых лиц государства проходит 18 мая в резиденции «Бочаров ручей». Напомним, ранее федеральные СМИ утверждали, что Алексей Гордеев стать одновременно
Министром связи стал Константин Носков, министром образования и науки — Михаил Котюков.
Напомним, Министерство образования и науки будет разделено на два ведомства — Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования, которое еще и займется делами ликвидированного Федерального агентства научных организаций. А Рособрнадзор будет подчиняться не профильному министерству, а правительству напрямую.