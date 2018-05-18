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16:18 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Сразу пять депутатов в Ростовской области лишены полномочий

Депутаты муниципальной Думы города Шахты большинством голосов приняли решение о прекращении полномочий сразу пяти своих коллег.

Как рассказали АиФ-Ростов в представительном органе местной власти, причиной стало прокурорское представление в адрес депутатов, которые опубликовали недостоверные сведения о своих доходах или имуществе в представленных декларациях.

Тем самым, по оценке надзорного ведомства, народные избранники нарушили законодательство о противодействии коррупции, и должны были понести юридическую ответственность.

Прокуратура вынесла свое постановление еще в конце 2017 года, однако Дума провела заседание по этому вопросу только сейчас. В итоге без мандатов остались четыре представителя Единой России — Роман Даллари, Роман Гусев, Дмитрий Погребной и Евгений Жадяев, а также беспартийный Дмитрий Приходько.

В частности, как пишет издание Блокнот, депутат Роман Гусев по основному месту работы указал доход в размере 2,3 млн рублей, при том, что по данным УФНС города Шахт, в 2016 году его доходы составили более 291 млн рублей. Его коллега по Думе Роман Даллари забыл указать доход в 11 млн рублей.

Любопытно, что, как отмечают журналисты, еще один оставшийся без мандата депутат Евгений Приходько, на заседании городской Думы приехал на роскошном автомобиле Maybach, и это при том, что его официальный доход в прошлом году составил, согласно поданной декларации, менее 30 тысяч рублей.

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