Сразу пять депутатов в Ростовской области лишены полномочий
Депутаты муниципальной Думы города Шахты большинством голосов приняли решение о прекращении полномочий сразу пяти своих коллег.
Депутаты муниципальной Думы города Шахты большинством голосов приняли решение о прекращении полномочий сразу пяти своих коллег.
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Тем самым, по оценке надзорного ведомства, народные избранники нарушили законодательство о противодействии коррупции, и должны были понести юридическую ответственность.
Прокуратура вынесла свое постановление еще в конце 2017 года, однако Дума провела заседание по этому вопросу только сейчас. В итоге без мандатов остались четыре представителя Единой России — Роман Даллари, Роман Гусев, Дмитрий Погребной и Евгений Жадяев, а также беспартийный Дмитрий Приходько.
В частности, как пишет издание Блокнот, депутат Роман Гусев по основному месту работы указал доход в размере 2,3 млн рублей, при том, что по данным УФНС города Шахт, в 2016 году его доходы составили более 291 млн рублей. Его коллега по Думе Роман Даллари забыл указать доход в 11 млн рублей.
Любопытно, что, как отмечают журналисты, еще один оставшийся без мандата депутат Евгений Приходько, на заседании городской Думы приехал на роскошном автомобиле Maybach, и это при том, что его официальный доход в прошлом году составил, согласно поданной декларации, менее 30 тысяч рублей.