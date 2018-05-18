Сразу пять депутатов в Ростовской области лишены полномочий

Как рассказали АиФ-Ростов в представительном органе местной власти, причиной стало прокурорское представление в адрес депутатов, которые опубликовали недостоверные сведения о своих доходах или имуществе в представленных декларациях.

Тем самым, по оценке надзорного ведомства, народные избранники нарушили законодательство о противодействии коррупции, и должны были понести юридическую ответственность.

Прокуратура вынесла свое постановление еще в конце 2017 года, однако Дума провела заседание по этому вопросу только сейчас. В итоге без мандатов остались четыре представителя Единой России — Роман Даллари, Роман Гусев, Дмитрий Погребной и Евгений Жадяев, а также беспартийный Дмитрий Приходько.

В частности, как пишет издание Блокнот, депутат Роман Гусев по основному месту работы указал доход в размере 2,3 млн рублей, при том, что по данным УФНС города Шахт, в 2016 году его доходы составили более 291 млн рублей. Его коллега по Думе Роман Даллари забыл указать доход в 11 млн рублей.