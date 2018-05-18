Губернатор Кубани встретил в аэропорту канцлера Германии Ангелу Меркель
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая прилетела в Cочи с официальным визитом для встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая прилетела в Cочи с официальным визитом для встречи с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
В аэропорту ее с цветами встретил глава Кубани Вениамин Кондратьев.
Напомним, Ангела Меркель рассказала, о чем планирует разговаривать с Владимиром Путиным во время их встречи. Так, главными темами обсуждения она назвала ситуацию в Сирии и ядерное соглашение с Ираном. Отметим, что вопрос введенных в отношении нашей страны санкций обсуждать не планировали.
Канцлер Германии — первый европейский лидер, с кем российский президент встречается после вступления в должность. Следующим станет Эммануэль Макрон.
Последний раз Меркель была в России в начале мая 2017 года. Тогда Владимир Путин также встречался с канцлером в Сочи.