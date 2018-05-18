Губернатор Кубани встретил в аэропорту канцлера Германии Ангелу Меркель

В аэропорту ее с цветами встретил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Напомним, Ангела Меркель рассказала, о чем планирует разговаривать с Владимиром Путиным во время их встречи. Так, главными темами обсуждения она назвала ситуацию в Сирии и ядерное соглашение с Ираном. Отметим, что вопрос введенных в отношении нашей страны санкций обсуждать не планировали.

Канцлер Германии — первый европейский лидер, с кем российский президент встречается после вступления в должность. Следующим станет Эммануэль Макрон.