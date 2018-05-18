Президент Шавкат Мирзиёев осмотрел новый самолет

Источник: Sputnik

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«Шавкат Мирзиёев осмотрел воздушное судно, ознакомился с его возможностями и условиями для сервиса. Отметил необходимость увеличения объемов перевозки пассажиров Национальной авиакомпанией, создания еще больших удобств», — уточняется в сообщении.

Dreamliner способен совершать безостановочные полеты дальностью до 14 тысяч километров. Борт самолета состоит из композитных материалов, это обеспечивает топливную эффективность.

Этот самолет стал третьим в парке национальных авиалиний. Он отличается большим числом мест в салоне — 24 в бизнес-классе и 246 в эконом-классе.