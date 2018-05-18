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18:01 (мск), источник: Sputnik

Президент Шавкат Мирзиёев осмотрел новый самолет

ТАШКЕНТ, 18 мая — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по возвращении из США 18 мая в аэропорту «Ташкент» осмотрел новый пассажирский самолет Dreamliner Boeing-787, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik
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«Шавкат Мирзиёев осмотрел воздушное судно, ознакомился с его возможностями и условиями для сервиса. Отметил необходимость увеличения объемов перевозки пассажиров Национальной авиакомпанией, создания еще больших удобств», — уточняется в сообщении.

Dreamliner способен совершать безостановочные полеты дальностью до 14 тысяч километров. Борт самолета состоит из композитных материалов, это обеспечивает топливную эффективность.

Этот самолет стал третьим в парке национальных авиалиний. Он отличается большим числом мест в салоне — 24 в бизнес-классе и 246 в эконом-классе.

В последние дни национальная авиакомпания активно расширяет маршруты полетов. Накануне сообщалось об увеличении полетов в Термез и из него — с 3 до 4, а с 1 июля новые рейсы запустят в Челябинск.

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