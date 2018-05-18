Путин пообещал Меркель продолжить транзит газа через Украину после запуска Nord Stream 2

«Хочу подчеркнуть: поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности», — сказал он в пятницу на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Мекель.
Президент отметил, что Россия всегда рассматривала «Северный поток 2» как сугубо экономический проект, добавив, что обсудил с канцлером ФРГ весь спектр совместной работы в сфере энергетики.
Со своей стороны Меркель сказала: «Мы убеждены со стороны Германии, что и после строительства “Северного потока 2” роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение, и Германия готова сыграть свою роль и оказать содействие. Надо подумать над гарантиями для Украины в том числе».
Кроме того, канцлер призвала продолжать диалог с Тегераном по программе баллистических ракет после выхода из соглашения по иранской ядерной программе США.