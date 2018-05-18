Путин пообещал Меркель продолжить транзит газа через Украину после запуска Nord Stream 2

«Хочу подчеркнуть: поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности», — сказал он в пятницу на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Мекель.

Президент отметил, что Россия всегда рассматривала «Северный поток 2» как сугубо экономический проект, добавив, что обсудил с канцлером ФРГ весь спектр совместной работы в сфере энергетики.