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16:29 (мск), источник: Интерфакс

Путин пообещал Меркель продолжить транзит газа через Украину после запуска Nord Stream 2

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU — Транзит российского газа через Украину будет продолжен, если это будет экономически целесообразно, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: AP 2018

«Хочу подчеркнуть: поставки будут продолжены, если они окажутся экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности», — сказал он в пятницу на пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Мекель.

Президент отметил, что Россия всегда рассматривала «Северный поток 2» как сугубо экономический проект, добавив, что обсудил с канцлером ФРГ весь спектр совместной работы в сфере энергетики.

Со своей стороны Меркель сказала: «Мы убеждены со стороны Германии, что и после строительства “Северного потока 2” роль Украины как транзитной страны должна сохраниться. Это имеет стратегическое значение, и Германия готова сыграть свою роль и оказать содействие. Надо подумать над гарантиями для Украины в том числе».

Кроме того, канцлер призвала продолжать диалог с Тегераном по программе баллистических ракет после выхода из соглашения по иранской ядерной программе США.

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