Президент Молдовы вручил высокие госнаграды

Источник: Sputnik.md

В числе награжденных — врачи, деятели науки, телевидения, музыки, театра, действующие и бывшие госслужащие, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, общественные работники, бизнесмены и представители православной церкви.

«Вы своей работой сделали все, чтобы улучшить имидж Молдовы за рубежом. Вы исповедуете высокие моральные ценности, спасаете людей, исцеляете и их души. Искренне благодарю вас за преданность делу, за терпение и ежедневный упорный труд», — обратился к собравшимся Додон.

В числе награжденных — доктор истории Виктор Цвиркун, удостоенный Ордена Республики, режиссеры национального телевидения Лариса Филипски (медаль «Meritul Civic/Гражданская честь») и Анатолий Игнатенко (звание «Om Emerit/Достойная личность»), актеры Государственного русского драматического театра «С улицы Роз» Александр Шишкин (орден «Gloria muncii/Трудовая слава»), Наталья Ермолаева, Елена Тендель и Евгений Богнибов (звание «Заслуженный артист Республики Молдова»).

В интервью съемочной группе Sputnik Молдова Лариса Филипски отметила, что ее награда по факту принадлежит не только ей, но и всей команде профессионалов, с которыми она работала десятки лет. А Анатолий Игнатенко подчеркнул, что телеканал «М-1», который изначально был единственным в республике, до сих пор сохранил командный дух, высокоинтеллектуальное сотрудничество и волю к новым достижениям.