Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин с непониманием позиции Меркель высказался после встречи
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Балерина Диана Вишнева показала первое фото новорожденного сына
Анастасия Заваротнюк больше не скрывает правду о муже
Образ дня: Ванесса Паради в сверкающем платье
За что могут не выпустить за границу Близится пора отпусков, однако тысячи россиян могут столкнуться с проблемами
Лепс экстренно госпитализирован со множественными переломами
Путин получил три срочных звонка из Сербии
На АЗС советуют заливать полный бак (ждут резкого роста цен)
Новый Volkswagen Touareg: первое видео с теста
Машина с солдатами НАТО взорвалась на украинском минном поле
Отец прыгнул из самолета до аварии, оставив сына
Путин встретил Меркель в Сочи и подарил ей цветы
Григорий Лепс попал в больницу
5 фактов, которых вы не знали о сыре
«Да, я толстая. И вот как мне живется»
7 правил для тех, кто сдает жилье впервые
В России начали строить жилье по нулевой ипотеке
Фоторепортажи
10Победу в «Евровидении-2018» одержала израильтянка Нетта
15Замуж за принца
18:55 (мск), источник: Sputnik.md

Президент Молдовы вручил высокие госнаграды

Президент Молдовы Игорь Додон в пятницу удостоил граждан страны высоких наград за выдающиеся заслуги перед государством и обществом.

Источник: Sputnik.md

В числе награжденных — врачи, деятели науки, телевидения, музыки, театра, действующие и бывшие госслужащие, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, общественные работники, бизнесмены и представители православной церкви.

«Вы своей работой сделали все, чтобы улучшить имидж Молдовы за рубежом. Вы исповедуете высокие моральные ценности, спасаете людей, исцеляете и их души. Искренне благодарю вас за преданность делу, за терпение и ежедневный упорный труд», — обратился к собравшимся Додон.

В числе награжденных — доктор истории Виктор Цвиркун, удостоенный Ордена Республики, режиссеры национального телевидения Лариса Филипски (медаль «Meritul Civic/Гражданская честь») и Анатолий Игнатенко (звание «Om Emerit/Достойная личность»), актеры Государственного русского драматического театра «С улицы Роз» Александр Шишкин (орден «Gloria muncii/Трудовая слава»), Наталья Ермолаева, Елена Тендель и Евгений Богнибов (звание «Заслуженный артист Республики Молдова»).

В интервью съемочной группе Sputnik Молдова Лариса Филипски отметила, что ее награда по факту принадлежит не только ей, но и всей команде профессионалов, с которыми она работала десятки лет. А Анатолий Игнатенко подчеркнул, что телеканал «М-1», который изначально был единственным в республике, до сих пор сохранил командный дух, высокоинтеллектуальное сотрудничество и волю к новым достижениям.

По словам Александра Шишкина, в последнее время администрация главы государства уделяет все больше внимания деятелям культуры, которые всю свою жизнь посвятили творчеству и служению зрителю.

Все новости региона
 Что ждут в Молдове от строительства газопровода 'Северный поток-2'
События минувшей ночи: прогнозы о скорой эпидемии и землетрясения
Путин подписал указы о назначении нового правительства
В российские регионы внезапно вернулась зима (фото, видео)
Эпоха одноразовых вещей: почему все так быстро ломается
Турист сорвался с 40-метровой скалы в Австралии, делая селфи
Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Риме
СМИ: восемь человек погибли при стрельбе в техасской школе
Опасный рост: в США зреет новый глобальный кризис
Большой хоккей в Дании
Плей-офф: время собирать шайбы
Спорт
Киселевич: Вижу позитив в поражении от канадцев! Защитник сборной России рассказал, как не смог перекрыть роковой пас Макдэвида, который привел к поражению наших
Авто
Российская «беда номер два» добралась до Финляндии Власти северной страны констатировали, что состояние местных дорог признано худшим за 20 лет
Hi-Tech
Очумелые ручки: сложно поверить, но это собрали из Lego! На это ушло несколько месяцев и 15 тысяч деталей.
Кино
9-летняя дочь Юлии Пересильд представила свой первый фильм В Москве прошла премьера «Черновика» по роману Сергея Лукьяненко
Недвижимость
Вулканы и котик: пять удивительных фактов о Крымском мосте
Жириновский пригрозил однопартийцам увольнением за собак в квартирах
Многоэтажный жилой дом на Пулковской улице дал трещину
В Петербурге открыли мост Бетанкура над Малой Невой
Леди
10 нелепых образов звезд: игра в черно-белое Актрисы, певицы и модели попали в черно-белую сетку из платьев, юбок и топов. Пытаемся разобраться.
Дети
Галкин снял забавное видео про сходство его сына с Киркоровым Максим показал архивные семейные фото.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
Квартира для известного баскетболиста: проект в Питере
Как превратить квартиру свободной планировки в удобную трёшку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь