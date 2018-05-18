Блогер Варламов отказался участвовать в выборах мэра Москвы

По его словам, предстоящие выборы можно будет назвать выборами «очень условно», потому что необходимое количество подписей муниципальных депутатов может собрать только один кандидат от «Единой России». У КПРФ, «Яблока» и ЛДПР нет нужного количества депутатов в достаточном числе округов, считает блогер.

Он вспоминает о том, что в прошлые выборы мэра Москвы «Единая Россия» отдала подписи политику Алексею Навальному, что чуть не привело ко второму туру. Но ситуация изменилась и Кремль в этот раз «не готов рисковать», пишет Варламов. Блогер отмечает, что планировал использовать выборы, чтобы донести до аудитории свои идеи, но понял, что гораздо важнее говорить о конкурентных выборах, демократии, честных СМИ и судах, чем об урбанистике. Он также выразил желание поддержать «независимых кандидатов».