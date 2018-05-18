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20:04 (мск), источник: Ведомости

Блогер Варламов отказался участвовать в выборах мэра Москвы

Блогер Илья Варламов не будет участвовать в выборах мэра Москвы, о чем он сообщил на своем сайте. «У меня объективно недостаточно сил и опыта в политике, чтобы провести хорошую кампанию и объединить достаточное количество людей», — отмечает Варламов.

По его словам, предстоящие выборы можно будет назвать выборами «очень условно», потому что необходимое количество подписей муниципальных депутатов может собрать только один кандидат от «Единой России». У КПРФ, «Яблока» и ЛДПР нет нужного количества депутатов в достаточном числе округов, считает блогер.

Он вспоминает о том, что в прошлые выборы мэра Москвы «Единая Россия» отдала подписи политику Алексею Навальному, что чуть не привело ко второму туру. Но ситуация изменилась и Кремль в этот раз «не готов рисковать», пишет Варламов. Блогер отмечает, что планировал использовать выборы, чтобы донести до аудитории свои идеи, но понял, что гораздо важнее говорить о конкурентных выборах, демократии, честных СМИ и судах, чем об урбанистике. Он также выразил желание поддержать «независимых кандидатов».

Варламов сообщил о планах баллотироваться в мэры Москвы в середине апреля. Тогда же он представил концепцию своей предвыборной программы «Радикальный урбанизм», которая призвана сделать жизнь в столице удобнее. Например, он предложил перекрасить Кремль в белый цвет, развивать общественный транспорт и ввести платный въезд в центр города.

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