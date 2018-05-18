Лавров заявил о стремлении западной элиты наказать Россию за независимый курс

«Складывается впечатление, что определенной части политической элиты на Западе не нравится то, что Россия, успешно решающая задачи внутреннего развития и эффективно защищающая суверенитет, проводит самостоятельный, независимый внешнеполитический курс», — сказал он в интервью аргентинской газете «Кларин».
Отсюда — стремление наказать нас, сдержать наше развитие, в том числе путем односторонних санкций, сформировать в медийном пространстве негативный образ нашего государства.
Сергей ЛавровМинистр иностранных дел России
Лавров заявил, что в настоящее время у РФ с Западом сложные отношения. «Вместе с тем не думаю, что уместно говорить о “втором издании” “холодной войны”, главной отличительной чертой которой было жесткое военно-политическое противостояние двух идеологических систем и социально-экономических моделей государственного устройства. Сегодня о такой борьбе идеологий, когда мир был фактически расколот пополам, речь не идет», — сказал министр.
Лавров подчеркнул, что прошло несколько десятилетий после падения «Берлинской стены», но разделительные линии в Европе сохраняются. «Спустя почти 30 лет после падения “Берлинской стены” ее пережитки, как я уже отметил, до сих пор сохраняются на Западе. Например, в виде Североатлантического альянса», — отметил он.
Глава МИД РФ также сказал, что отношения России с регионом Латинской Америки остаются «самоценным направлением российской внешней политики». «Мы работаем с латиноамериканцами по открытой и неидеологизированной повестке. Наше взаимодействие не направлено против кого-либо», — подчеркнул он.