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21:59 (мск), источник: Интерфакс

Лавров заявил о стремлении западной элиты наказать Россию за независимый курс

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU — Политическая независимость России не нравится части западной элиты, которая стремится за это наказать Москву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Источник: AP 2018

«Складывается впечатление, что определенной части политической элиты на Западе не нравится то, что Россия, успешно решающая задачи внутреннего развития и эффективно защищающая суверенитет, проводит самостоятельный, независимый внешнеполитический курс», — сказал он в интервью аргентинской газете «Кларин».

Отсюда — стремление наказать нас, сдержать наше развитие, в том числе путем односторонних санкций, сформировать в медийном пространстве негативный образ нашего государства.
Сергей Лавров
Министр иностранных дел России
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Лавров заявил, что в настоящее время у РФ с Западом сложные отношения. «Вместе с тем не думаю, что уместно говорить о “втором издании” “холодной войны”, главной отличительной чертой которой было жесткое военно-политическое противостояние двух идеологических систем и социально-экономических моделей государственного устройства. Сегодня о такой борьбе идеологий, когда мир был фактически расколот пополам, речь не идет», — сказал министр.

Лавров подчеркнул, что прошло несколько десятилетий после падения «Берлинской стены», но разделительные линии в Европе сохраняются. «Спустя почти 30 лет после падения “Берлинской стены” ее пережитки, как я уже отметил, до сих пор сохраняются на Западе. Например, в виде Североатлантического альянса», — отметил он.

Глава МИД РФ также сказал, что отношения России с регионом Латинской Америки остаются «самоценным направлением российской внешней политики». «Мы работаем с латиноамериканцами по открытой и неидеологизированной повестке. Наше взаимодействие не направлено против кого-либо», — подчеркнул он.

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