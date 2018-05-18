Смешать, но не взбалтывать

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Новый состав правительства России 23 мая может собраться на свое первое заседание — указы о назначениях в нем подписал в пятницу президент Владимир Путин. Главная особенность нового Белого дома — большинство вице-премьеров и курируемых ими министров карьерно мало связаны друг с другом и легко могут иметь различные мнения по ключевым вопросам, которыми им предстоит заниматься. Если разногласия удастся быстро преодолеть, ранее открыто не декларируемый в России, но вполне уместный в госуправлении принцип — смена руководителя не означает отставки подчиненных — может изменить правила игры во всем административном аппарате страны.

Президентом подписаны указы о назначении вице-премьеров и глав министерств — правительство России назначено. Первое заседание его может состояться 23 мая. Большинство министров в новом правительстве ранее работали на тех же местах, тем не менее структура правительства за счет смены вице-премьеров (напомним, их полномочия пока точно не определены) поменялась, вопреки ожиданиям и обычной в административном аппарате практике, «удобных» для вице-премьеров курируемых ими глав министерств в Белом доме практически нет.

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Социальный вице-премьер Татьяна Голикова в пятницу уже представила коллективам Министерства науки и Министерства просвещения двух руководителей — министра высшего образования и науки, руководившего ранее ФАНО, Михаила Котюкова и министра просвещения, ранее руководившей единым Минобрнауки, Ольгу Васильеву. Впрочем, пока сложно сказать, в какой степени господина Котюкова можно считать подчиненным госпожи Голиковой: «научная» часть нового министерства, как и научная деятельность университетов, к соцсфере относится лишь условно, а куратор науки как отдельной отрасли экономики будет определен лишь после подписания документа о разделении полномочий между вице-премьерами.

Два других курируемых направления Татьяны Голиковой — Минздрав, который вновь возглавила Вероника Скворцова, и Минтруд во главе с переназначенным Максимом Топилиным. Оба министра работали в соцблоке под кураторством Ольги Голодец, имевшей по ряду ключевых вопросов мнения, не совпадавшие с позицией госпожи Голиковой и финансово-экономического блока Белого дома, в частности по пенсионному возрасту, пенсионным накоплениям, по стратегии увеличения расходов в соцсфере и темпам проведения реформ в здравоохранении.



В свою очередь, Ольге Голодец придется курировать направления двух переназначенных министров — главы Минспорта Павла Колобкова и главы Минкульта Владимира Мединского. Крупных разногласий здесь пока не предвидится, впрочем, проблемой тут может быть раздел полномочий на вице-премьерском уровне. В частности, спорт в понимании Белого дома — это не только функционирование, но еще и строительство стадионов и спортивных объектов, которые ранее курировал вице-премьер Виталий Мутко, он теперь курирует в Белом как раз строительство. Ему, в свою очередь, придется сближать позиции с новым министром строительства: вместо Михаила Меня в Минстрой назначен Владимир Якушев, самостоятельный и сильный тюменский губернатор.

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Промышленному вице-премьеру Дмитрию Козаку придется координировать работу двух «переназначенцев» — министра энергетики Александра Новака и главы Минпромторга Дениса Мантурова. Оба они имеют давно уже сложившиеся самостоятельные отношения с крупными госкомпаниями, премьером и президентом, и на этой почве разногласия между вице-премьерским и министерским уровнями вполне возможны. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, сменивший Сергея Донских, — ранее глава Ямало-Ненецкого АО, очевидно, также имеющий сложные и сложившиеся отношения с руководством «Газпрома», «Роснефти», других нефтегазовых компаний. Денис Мантуров к тому же в части своей деятельности будет курироваться военным вице-премьером Юрием Борисовым, впрочем, здесь сферы ответственности разделены естественным путем.



Руководитель Россельхозбанка Дмитрий Патрушев назначен главой Минсельхоза, руководитель его направления — аграрный вице-премьер Алексей Гордеев. Сказать что-либо об их возможном взаимодействии затруднительно, как и о том, какие взгляды на развитие цифровой экономики, реализуемые «цифровым» вице-премьером Максимом Акимовым, будет разделять или не разделять Константин Носков, министр цифровой трансформации и связи. Впрочем, и с ним, и с курируемым новым министром транспорта Евгением Дитрихом господин Акимов имеет хороший опыт работы в рамках проектного офиса. В случае если вопросы науки вне образования отойдут в его ведение, вице-премьеру придется также сверять позиции с Михаилом Котюковым. Неизвестно, совпадут ли они: в системе РАН традиционно взгляды на инновации довольно радикально отличаются от правительственных. Пожалуй, в большей степени избавлен от разногласий с подчиненным вице-премьер и полпред на Дальнем Востоке Юрий Трутнев: новым главой Минвостокразвития назначен губернатор Амурской области Александр Козлов, хотя и здесь возможны расхождения. При этом без формального куратора остается новый глава Минкавказа: Льва Кузнецова сменил замначальника управления администрации президента по международным и культурным связям с зарубежными странами Сергей Чеботарев.

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Не остался без потенциальных разногласий с подчиненными и первый вице-премьер Антон Силуанов — в его блок входит Минэкономики, куда переназначен Максим Орешкин. Министры экономики и финансов в 2017 году регулярно имели рабочие разногласия по большому блоку вопросов, крупнейшим из которых был «налоговый маневр», повышение НДС при снижении ставок соцсборов.



Это, впрочем, вполне естественно: разногласия экономического и финансового ведомств, которые прежний первый вице-премьер Игорь Шувалов вообще предлагал объединить для прекращения споров, во многом являются движущим внутренним конфликтом значительной части правительств в мире. Впрочем, у первого вице-премьера заведомо не будет конфликтов с главой Минфина, поскольку Антон Силуанов является и тем и другим.



Назначения президента в силовом блоке несенсационны. Главы МИДа Сергей Лавров, Минобороны Сергей Шойгу, Минюста Александр Коновалов продолжат работу. Владимира Пучкова в МЧС сменит заместитель главы ФСБ и бывший и. о. калининградского губернатора Евгений Зиничев.

Окончательно структура правительства оформится внешними назначениями: в «расширенное правительство» де-факто входят руководство ФСБ, Генпрокуратуры и Следственного комитета, а также кураторы тем Белого дома из администрации президента.

Здесь ключевые вопросы, обсуждаемые в кулуарах власти, — будущее главы правового управления администрации президента Ларисы Брычевой и экономического помощника президента Андрея Белоусова. Впрочем, какой-либо обязанности менять кого-либо на этих постах у Владимира Путина в связи с новым правительством нет.

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