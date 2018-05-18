ЕС уведомил ВТО о намерении ответить на тарифы США

Источник: Reuters

Сегодня ЕС уведомил ВТО о списке американских продуктов, на которые ЕС в будущем может ввести дополнительные импортные пошлины. Это будет компенсацией в эквивалентной манере в ответ на меры, принятые США в области тарифов на сталь и алюминий. Цитирует AFP заявление общеевропейского правительства

В списке товаров, которые могут попасть под пошлины, оказались, в частности, клубника и арахисовое масло, произведенные на территории Соединенных Штатов. Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум, позволяющий поднять пошлины на сталь и алюминий из Китая, Японии, России, ЕС, Турции и ряда других стран на 25%. Это может стоить около $2,8 млрд европейским компаниям, которые сейчас поставляют на американский рынок эти металлы примерно на $4 млрд.

Ранее о своем намерении принять ответные меры в отношении американских пошлин заявлял Китай, опубликовавший список из более, чем ста позиций, по которым могут быть увеличены импортные пошлины. Также о своем намерении ввести ответные тарифы ВТО уведомили власти Японии, отметив, что имеют право ввести пошлины на американские товары примерно на $451 млн, чтобы компенсировать экономические издержки.