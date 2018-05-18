ЕС уведомил ВТО о намерении ответить на тарифы США
Европейский союз уведомил руководство Всемирной торговой организации (ВТО) о намерении принять встречные меры в ответ на повышение ввозных пошлин со стороны США.
Европейский союз уведомил руководство Всемирной торговой организации (ВТО) о намерении принять встречные меры в ответ на повышение ввозных пошлин со стороны США.
Сегодня ЕС уведомил ВТО о списке американских продуктов, на которые ЕС в будущем может ввести дополнительные импортные пошлины. Это будет компенсацией в эквивалентной манере в ответ на меры, принятые США в области тарифов на сталь и алюминий.
В списке товаров, которые могут попасть под пошлины, оказались, в частности, клубника и арахисовое масло, произведенные на территории Соединенных Штатов. Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум, позволяющий поднять пошлины на сталь и алюминий из Китая, Японии, России, ЕС, Турции и ряда других стран на 25%. Это может стоить около $2,8 млрд европейским компаниям, которые сейчас поставляют на американский рынок эти металлы примерно на $4 млрд.
Ранее о своем намерении принять ответные меры в отношении американских пошлин заявлял Китай, опубликовавший список из более, чем ста позиций, по которым могут быть увеличены импортные пошлины. Также о своем намерении ввести ответные тарифы ВТО уведомили власти Японии, отметив, что имеют право ввести пошлины на американские товары примерно на $451 млн, чтобы компенсировать экономические издержки.
Ранее США отсрочили введение пошлин на сталь и алюминий из ЕС, Мексики и Канады на месяц. Вопрос пошлин обсуждался на встрече Дональда Трампа с канцлером Германии Ангелой Меркель в ходе ее визита в Вашингтон, сообщает The Wall Street Journal. Источники издания сообщали, что президент напрямую увязывал отмену пошлин с отказом Германии от строительства газопровода «Северный поток-2», который может способствовать увеличению поставок американского сжиженного природного газа на европейский рынок. По данным источников, канцлер ответила ему отказом, предложив «более тесное сотрудничество в газовой сфере».