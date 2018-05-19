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01:44 (мск), источник: РИА Новости

Порошенко анонсировал изменение статуса Крыма

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Рабочая группа Конституционной комиссии Украины в ближайшее время завершит работу над поправками к основному закону страны, касающимися статуса Крыма, сообщил глава государства Петр Порошенко.

Источник: РИА Новости

«За год рабочая группа, созданная конституционной комиссией, наработала предложения по изменениям в раздел десять Конституции Украины. Они должны закрепить неотъемлемое право крымскотатарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого Украинского государства. Именно такое право группа предлагает признать источником особого статуса Крымской автономии как неотъемлемой составной части единой Украины», — рассказал президент.

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В случае возникновения в Крыму ситуации, несущей угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, глава государства получит право вводить на полуострове «особый режим» и назначать специального государственного чиновника.

Также рабочая группа предлагает создать на полуострове отдельный представительный орган — Крымскую Раду, которая должна будет представлять интересы всех жителей региона.

Ранее стало известно, что на Украине выпустили календари к чемпионату мира по футболу в России, где Крым обозначен как российская территория. СБУ заявила, что пресекла распространение незаконной сувенирной продукции, изъяв все календари.

Крым стал частью России после проведенного в марте 2014 года референдума. Тогда за присоединение полуострова к России высказались более 96 процентов крымчан. Украина считает эту территорию оккупированной. В Кремле неоднократно заявляли, что демократический выбор жителей полуострова не нарушает международное право и Устав ООН.

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