Порошенко анонсировал изменение статуса Крыма

Источник: РИА Новости

«За год рабочая группа, созданная конституционной комиссией, наработала предложения по изменениям в раздел десять Конституции Украины. Они должны закрепить неотъемлемое право крымскотатарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого Украинского государства. Именно такое право группа предлагает признать источником особого статуса Крымской автономии как неотъемлемой составной части единой Украины», — рассказал президент.

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В случае возникновения в Крыму ситуации, несущей угрозу суверенитету и территориальной целостности Украины, глава государства получит право вводить на полуострове «особый режим» и назначать специального государственного чиновника.

Также рабочая группа предлагает создать на полуострове отдельный представительный орган — Крымскую Раду, которая должна будет представлять интересы всех жителей региона.

Ранее стало известно, что на Украине выпустили календари к чемпионату мира по футболу в России, где Крым обозначен как российская территория. СБУ заявила, что пресекла распространение незаконной сувенирной продукции, изъяв все календари.