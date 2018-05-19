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01:42 (мск), источник: РИА Новости

Эрдоган назвал статус Иерусалима «красной чертой» для мусульман

АНКАРА, 19 мая — РИА Новости. Статус Иерусалима является «красной чертой» для исламского мира, заявил президент Турции Тайип Эрдоган по итогам чрезвычайного саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Стамбуле.

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8
фотографий
8
фотографий

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. В столкновениях погибли десятки палестинцев.

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Ранее Эрдоган назвал действия Израиля в секторе Газа геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также о решении отозвать для консультации турецких послов в США и Израиле. МИД Турции предложил послу Израиля покинуть страну.

«Сегодня мы провели в высшей степени значимое заседание с точки зрения поддержки палестинцев и сигнала Израилю. В нашем решении подчеркнуто, что Иерусалим — это наша “красная черта”. Мы не признаем решение США о переносе туда посольства, американская политика еще больше провоцирует Израиль. Руководство США наказало палестинцев, а Израиль, который нарушает международное право, оказался награжденным», — сказал Эрдоган на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал NTV.

Он отметил, что экс-президент США Джордж Буш-младшего так же, как и Дональд Трамп, был республиканцам, но поддерживал оба государства — Израиль и Палестину. «Смотрите, какую мы сейчас видим разницу», — сказал турецкий лидер.

«Мы призвали к расследованию преступлений Израиля в секторе Газа. Создание международного комитета по расследованию — это необходимость. Израиль обязан ответить за свои преступления. Призываем все страны официально признать Восточный Иерусалим столицей Палестины», — добавил Эрдоган.

Справка
Что нужно знать о споре вокруг ИерусалимаДональд Трамп объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, фактически признав последний столицей Израиля. Конфликт в регионе грозит вспыхнуть с новой силой.
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