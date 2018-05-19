Порошенко рассказал, как Украина намерена использовать Крымский мост

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Порошенко выразил уверенность, что «агрессор», под которым в Киеве подразумевают Россию, «понесет ответственность и за незаконное строительство Керченского моста, и за другие преступления».

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«Россиянам этот мост пригодится как дорога для отступления», — заявил президент.

«А Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его для связей с Кубанью, где, кстати, живет также большое количество украинцев. И с другой Россией — не агрессором», — добавил Порошенко.

Также он в очередной раз обвинил российские власти в «преследовании» крымских татар на полуострове, а выборы президента в Крыму назвал «нелегитимными».

Крым стал частью России после референдума в марте 2014 года. За этот шаг высказались более 96 процентов его жителей. Украина считает полуостров оккупированным. В Кремле неоднократно заявляли, что демократический выбор жителей Крыма не нарушает международное право и Устав ООН.

Крымский мост

Мост через Керченский пролив является самым протяженным в России, его длина 19 километров. Автомобильное движение между Крымом и Кубанью запустили на полгода раньше первоначально установленного срока.

Въезд на мост сейчас разрешен легковым машинам и пассажирским автобусам. Движение грузовиков откроется ориентировочно в октябре этого года, поездов — в конце 2019-го.

По мосту, который имеет две полосы в каждом направлении, разрешено ездить со скоростью до 90 километров в час, останавливаться запрещено.

Торжественная церемония открытия состоялась 15 мая. Владимир Путин за рулем КамАЗа преодолел путь по мостовому переходу чуть больше, чем за четверть часа.