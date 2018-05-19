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04:29 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы

Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Венесуэлы. В санкционные списки попали четверо граждан Венесуэлы и три компаний. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.

Источник: AP 2018

Ограничительные меры были введены в отношении Жозе-Давида и Диосдадо Кабелло-Рондонов, Марлени-Жозефины Контрерас-Хернандез, Рафаэля-Альфредо Сарриа Диаза, а также в отношении связанных с ним компаний N27−0746046, Noor Plantation Investment, SAI Advisors Inc.

Ранее США добавили в санкционный список трех граждан и 20 компаний Венесуэлы за причастность к наркотрафику.

Напомним, после смерти президента Уго Чавеса в Венесуэле усугубился экономический кризис. Оказавшаяся на грани коллапса экономика стала главной темой кампании по выборам президента Венесуэлы. Переизбирающийся на второй срок Николас Мадуро в своих выступлениях возлагал всю вину на участников «экономической войны, развязанной США и их сторонниками».

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