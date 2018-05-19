США ввели новые санкции в отношении Венесуэлы
Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Венесуэлы. В санкционные списки попали четверо граждан Венесуэлы и три компаний. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.
Соединенные Штаты расширили санкции в отношении Венесуэлы. В санкционные списки попали четверо граждан Венесуэлы и три компаний. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов США.
Ограничительные меры были введены в отношении
Ранее США добавили в санкционный список трех граждан и 20 компаний Венесуэлы за причастность к наркотрафику.
Напомним, после смерти президента Уго Чавеса в Венесуэле усугубился экономический кризис. Оказавшаяся на грани коллапса экономика стала главной темой кампании по выборам президента Венесуэлы. Переизбирающийся на второй срок Николас Мадуро в своих выступлениях возлагал всю вину на участников «экономической войны, развязанной США и их сторонниками».
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