CBS: США прекратили программы помощи на северо-западе Сирии

По информации телеканала, на борьбу с экстремизмом, «стабилизацию общества» и поддержку независимых СМИ США ежегодно выделяли «десятки миллионов долларов». Отмечается, что программы были остановлены в рамках задачи по сокращению расходов США в Сирии, которую перед ведомствами поставил президент Дональд Трамп. При этом часть средств будет направлена другим сирийским провинциям.