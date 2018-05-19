CBS: США прекратили программы помощи на северо-западе Сирии
Соединенные Штаты остановили действие программ помощи
Соединенные Штаты остановили действие программ помощи
По информации телеканала, на борьбу с экстремизмом, «стабилизацию общества» и поддержку независимых СМИ США ежегодно выделяли «десятки миллионов долларов». Отмечается, что программы были остановлены в рамках задачи по сокращению расходов США в Сирии, которую перед ведомствами поставил президент Дональд Трамп. При этом часть средств будет направлена другим сирийским провинциям.
Ранее США заморозили финансирование гуманитарной организация «Сирийская гражданская оборона» (СГО), более известной как «Белые каски». При этом сама организация не была официально проинформирована о приостановке.
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