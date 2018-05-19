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09:26 (мск), источник: Uzdaily.uz

Фракция УзЛиДеП обсудила ряд законопроектов

17 мая состоялось очередное заседание фракции УзЛиДеП в Законодательной палате Олий Мажлиса Республики Узбекистан. В нем подробно обсуждены важные вопросы касательно общественно-политической и экономической жизни нашей страны и законопроекты.

Источник: Uzdaily.uz

На заседании фракции сначала депутаты обратили внимание на суть и значение недавно принятого постановления Президента Республики Узбекистан «О мерах по совершенствованию системы управления государственными активами».

Действительно, из-за участия руководителей органов государственного управления в процессе управления государственными предприятиями с преобладающей долей государства в уставном фонде, нерационального использования в них материально-технических, финансовых и трудовых ресурсов, а также отсутствия прозрачности в системе управления не налажены всесторонний анализ финансовой и хозяйственной деятельности таких предприятий или практика эффективного контроля за исполнением выполняемых ими задач и функций.

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Исходя из этого, в постановлении предусматривается реализация Программы трансформации государственных предприятий и других юридических лиц с преобладающей долей государства в уставном фонда на 2018−2020 годы, направленной на пересмотр и повышение эффективности управления государственными активами на основе международного опыта реализации программ трансформации государственных предприятий на пути развития страны.

В соответствии с постановлением предусматривается внедрение системы корпоративного управления на таких предприятиях, осуществление инициатив по обеспечению эффективности их деятельности, развитие профессиональных навыков руководителей и специалистов государственных предприятий, в частности, путем организации обмена опытом с ведущими зарубежными корпорациями по соответствующим отраслям.

Постановлением также определены акционерные общества, крупные комбинаты и другие государственные компании, в которых должна внедряться данная программа.

Члены фракции обозначили вытекающие из настоящего постановления очередные задачи, также достигли договоренности о разработке и представлении соответствующих рекомендаций Государственному комитету конкуренции, министерствам финансов и юстиции, а также другим заинтересованным ведомствам, ответственным за его исполнение.

Затем депутаты обсудили разработанный группой членов фракции УзЛиДеП проект закона, непосредственно касающийся законодательного процесса, направленный на дальнейшее совершенствование порядка рассмотрения во твором чтении проектов законов и голосования.

На основе законодательной инициативы в рамках выполнения задач, намеченных в Стратегии действий по пяти приоритетным направления развития Республики Узбекистан на 2017−2021 годы, между Политическим Советом УзЛиДеП и Институтом проблем законодательства и парламентских исследований подписан меморандум о взаимном сотрудничестве, в целях реализации намеченных в нем задач осуществляются исследования, направленные на совершенствование практики рассмотрения законопроектов.

Согласно концепции проекта, предлагается определенное совершенствование практики постатейного обсуждения голосования по проектам законов во втором чтении, прежде всего, предлагается закрепление нормы, предусматривающей проведение голосования по статьям законопроекта на пленарных заседаниях на основе единого мнения, согласованного на заседаниях фракций и комитетов.

В регламентах парламентов большинства зарубежных государств, в том числе, Франции, Канаде, Португалии, Южной Корее, Турции закреплена возможность рассмотрения проекта закона во втором чтении не только по статейно, но и по главам или разделам. На заседании одобрена данная законодательная инициатива членов фракции УзЛиДеП.

Депутаты также обсудили и одобрили ряд законопроектов, внесенных в повестку дня заседания.

На заседании по обсужденным вопросам приняты соответствующие решения фракции.

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