Военкоматы призвали более 750 жителей Хабаровского края

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае повестки получили уже более 750 местных жителей. 110 из них направили в войска. Эти солдаты будут служить в соединения и частях Восточного военного округа, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В ведомстве отмечают, что среди призывников около 90 имеют высшее образование. Шестеро молодых людей, окончивших вузы, уже выехали к местам службы.

«Также для прохождения службы в спортивной роте, дислоцированной в Сочи, отобран один житель Хабаровского края», — рассказали в пресс-службе ВВО.