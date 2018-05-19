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09:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Военкоматы призвали более 750 жителей Хабаровского края

Часть новобранцев уже отправили в войска.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае повестки получили уже более 750 местных жителей. 110 из них направили в войска. Эти солдаты будут служить в соединения и частях Восточного военного округа, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

В ведомстве отмечают, что среди призывников около 90 имеют высшее образование. Шестеро молодых людей, окончивших вузы, уже выехали к местам службы.

«Также для прохождения службы в спортивной роте, дислоцированной в Сочи, отобран один житель Хабаровского края», — рассказали в пресс-службе ВВО.

Всего в Восточном военном округе работают 11 призывных комиссий субъектов Российской Федерации и 243 призывные комиссии муниципалитетов. Во время весенней кампании в войска собираются отправить более 9,5 тысячи новобранцев. Восемь тысяч из них будут проходить службу в воинских частях ВВО.

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