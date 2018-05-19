Военкоматы призвали более 750 жителей Хабаровского края
Часть новобранцев уже отправили в войска.
Часть новобранцев уже отправили в войска.
В Хабаровском крае повестки получили уже более 750 местных жителей. 110 из них направили в войска. Эти солдаты будут служить в соединения и частях Восточного военного округа, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В ведомстве отмечают, что среди призывников около 90 имеют высшее образование. Шестеро молодых людей, окончивших вузы, уже выехали к местам службы.
«Также для прохождения службы в спортивной роте, дислоцированной в Сочи, отобран один житель Хабаровского края», — рассказали в
Всего в Восточном военном округе работают 11 призывных комиссий субъектов Российской Федерации и 243 призывные комиссии муниципалитетов. Во время весенней кампании в войска собираются отправить более 9,5 тысячи новобранцев. Восемь тысяч из них будут проходить службу в воинских частях ВВО.