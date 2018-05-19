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11:08 (мск), источник: Nur.kz

Назарбаев выразил соболезнования в связи с трагедией на Кубе

Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму соболезнования главе госсовета и совета министров Кубы Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу, передает Акорда.

Источник: Nur.kz

Президент Казахстана глубоко опечален произошедшей трагедией. От своего имени и от всех казахстанцев он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления выжившим.

Напомним, самолет Boeing 737−200 авиакомпании Сubana упал недалеко от Гаваны. В авиакатастрофе погибли более ста человек. Сообщается о выживших.

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