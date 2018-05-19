Назарбаев выразил соболезнования в связи с трагедией на Кубе
Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму соболезнования главе госсовета и совета министров Кубы Мигелю Марио
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Нурсултан Назарбаев отправил телеграмму соболезнования главе госсовета и совета министров Кубы Мигелю Марио
Президент Казахстана глубоко опечален произошедшей трагедией. От своего имени и от всех казахстанцев он выразил соболезнования родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления выжившим.
Напомним, самолет Boeing 737−200 авиакомпании Сubana упал недалеко от Гаваны. В авиакатастрофе погибли более ста человек. Сообщается о выживших.