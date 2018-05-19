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11:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Сегодня в Молдове объявлен день тишины

Завтра, 20 мая, состоятся местные выборы в Кишиневе, в Бельцах и еще в пяти населенных пунктах.

Источник: Комсомольская правда

Кандидатам, участвующим в новых местных выборах, которые состоятся в воскресенье, 20 мая, запрещено сегодня и завтра проводить предвыборную агитацию, сообщает МОЛДПРЕС.

В эти дни запрещается проводить или освещать мероприятия и публиковать материалы агитационной направленности. Кроме этого, участники выборов не имеют права появляться в эфирах телеканалов или радиостанций.

Продолжение предвыборной агитации в указанные дни является административным правонарушением и влечет наложение штрафа.

Кроме того, запрет не относится к уже представленной в интернете информации и ранее опубликованным афишам.

В воскресенье, 20 мая состоятся новые местные выборы примаров в семи населенных пунктах страны: в муниципиях Кишинэу и Бэлць, коммуне Леушень и селе Немцень (р-на Хынчешть), коммуне Воловица (р-на Сорока), коммуне Жора де Миждлок (р-на Орхей) и коммуне Пырлица (р-на Унгень).

В случае, если ни один из кандидатов на выборах не наберет больше половины голосов избирателей, через две недели состоится второй тур выборов, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие в первом туре наибольшее количество голосов.

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