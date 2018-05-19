Посол Китая: «Я люблю белорусские драники»

— Я очень люблю белорусские драники, местные фрукты и овощи. А вообще признаюсь откровенно: за время работы в Беларуси я успел полюбить белорусскую кухню не меньше, чем родную китайскую, — рассказал в интервью телеканалу «Беларусь 1» посол Китая в Беларуси Цуй Цимин.

Дипломат также отметил, что если раньше товарооборот между Беларусью и Китаем в области продовольствия был совсем незаметен, то сейчас в Китай экспортируется молоко, сухое молоко, говядина. И белорусские продукты таким образом стали доступны китайскому потребителю. Также в ближайшее время Беларусь начнет поставлять птицу в Китай.

— Я отслеживаю новости и из них узнал, что ваши продукты питания уже реализуется в магазинах города Ухань, а это столица экономически развитой провинции Хубэй, центральный Китай. Кроме того белорусские продукты завоевали сердца и предпочтения китайских потребителей в таких крупных мегаполисах, как Чанша и Нанкин, — сказал посол. — Везде отмечается отменное качество белорусского продовольствия и высокий спрос на него. Это можно объяснить, в частности, тем, что в Беларуси установлены строгие стандарты по качеству и экологической безопасности как сырья, так и конечной продукции.