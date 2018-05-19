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12:04 (мск), источник: Интерфакс

В Тегеране пригрозили возобновить обогащение урана до 20%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU — Власти Ирана могут возвратиться к обогащению урана до 20-процентного уровня в том случае, если европейские посредники не смогут сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) после выхода США из сделки, заявил в субботу глава Организации атомной энергетики Ирана Али Акбар Салехи.

Источник: Reuters

«Если другая сторона будет привержена взятым на себя обязательствам, мы также будем им привержены. Наша политика заключается в том, чтобы ждать в течение нескольких недель и смотреть, что произойдет дальше (после выхода Вашингтона из соглашения — ИФ). Перед нами есть выбор из многих возможностей — мы можем возобновить обогащение урана до 20%», — сказал Салехи на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам климата и энергетики Мигелем Ариасом Каньете в Тегеране.

Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявлял, что Иран может нарастить обогащение урана до 20-процентного уровня «очень быстрыми темпами» — всего за несколько дней.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому, одобренному в 2015 году «шестеркой» международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном.

В настоящее время все участники соглашения, за исключением США, заявляют о намерении его сохранить.

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