В Тегеране пригрозили возобновить обогащение урана до 20%

«Если другая сторона будет привержена взятым на себя обязательствам, мы также будем им привержены. Наша политика заключается в том, чтобы ждать в течение нескольких недель и смотреть, что произойдет дальше (после выхода Вашингтона из соглашения — ИФ). Перед нами есть выбор из многих возможностей — мы можем возобновить обогащение урана до 20%», — сказал Салехи на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам климата и энергетики Мигелем Ариасом Каньете в Тегеране.