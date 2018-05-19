В Тегеране пригрозили возобновить обогащение урана до 20%

«Если другая сторона будет привержена взятым на себя обязательствам, мы также будем им привержены. Наша политика заключается в том, чтобы ждать в течение нескольких недель и смотреть, что произойдет дальше (после выхода Вашингтона из соглашения — ИФ). Перед нами есть выбор из многих возможностей — мы можем возобновить обогащение урана до 20%», — сказал Салехи на совместной пресс-конференции с еврокомиссаром по вопросам климата и энергетики Мигелем Ариасом Каньете в Тегеране.
Ранее глава МИД Ирана Джавад Зариф заявлял, что Иран может нарастить обогащение урана до 20-процентного уровня «очень быстрыми темпами» — всего за несколько дней.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о выходе его страны из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому, одобренному в 2015 году «шестеркой» международных посредников (пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия) и Ираном.
В настоящее время все участники соглашения, за исключением США, заявляют о намерении его сохранить.