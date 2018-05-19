Рустэм Хамитов: «Жители Башкирии должны видеть реальное улучшение жизни»

— Дело здесь не в цифрах или показателях. Наши жители должны видеть реальное улучшение жизни: повышение заработной платы, доступность жилья, улучшение качества дорог, среды обитания, ситуации с охраной окружающей среды, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Работа, уважаемые коллеги, предстоит масштабная, большая. Потребует концентрации сил, ресурсов, финансов. Безусловно, к этой деятельности мы должны приступить без раскачки, прямо немедленно. Только слаженной, упорной работой мы сможем достичь результата.