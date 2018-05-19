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12:54 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Рустэм Хамитов: «Жители Башкирии должны видеть реальное улучшение жизни»

На совещании, посвящённом реализации нового майского Указа Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», глава Башкортостана Рустэм Хамитов обозначил основные направления в части повышения уровня и качества жизни населения.

Глава республики отметил, что меры по реализации майского Указа Президента страны станут предметом отдельных совещаний с бизнес-сообществом, представителями региональных подразделений федеральных структур исполнительной власти, муниципалитетов, общественных организаций.

— Дело здесь не в цифрах или показателях. Наши жители должны видеть реальное улучшение жизни: повышение заработной платы, доступность жилья, улучшение качества дорог, среды обитания, ситуации с охраной окружающей среды, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Работа, уважаемые коллеги, предстоит масштабная, большая. Потребует концентрации сил, ресурсов, финансов. Безусловно, к этой деятельности мы должны приступить без раскачки, прямо немедленно. Только слаженной, упорной работой мы сможем достичь результата.

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