Макей: Беларусь и Эквадор обладают потенциалом для сотрудничества
Минск и Кито запланировали провести во второй половине года совместно заседание, на котором будут рассмотрены вопросы
Минск и Кито запланировали провести во второй половине года совместно заседание, на котором будут рассмотрены вопросы
МИНСК, 19 мая — Sputnik. Потенциал для развития сотрудничества во всех сферах далеко не исчерпан, заявил министр иностранных дел Владимир Макей по итогам встречи с эквадорской коллегой Марией Фернандой Эспиносой Гарсес.
Потенциал не исчерпан
Сотрудничество в сфере торговли и экономики будет обсуждаться на совместном заседании, которое проведут Беларусь и Эквадор. Достигнута договоренность, что оно состоится во второй половине текущего года.
«Наши эквадорские друзья пообещали, что в ближайшее время будет назначен сопредседатель эквадорской части комиссии», — сообщил Владимир Макей.
При этом глава МИД Беларуси отметил, что страна за годы дипотношений сумели повысить уровень государственных контактов во всех сферах, в том числе экономической. Вместе с тем, потенциальные сферы для сотрудничества еще не исчерпались.
По его словам, в ходе переговоров обсуждались также вопросы двустороннего сотрудничества, а также развитие политических контактов по всем направлениям.
Интерес Беларуси
Мария Фернанда Эспиноса Гарсес в свою очередь отметила, что в заседании комиссии примут участие бизнесмены из Беларуси и Эквадора. По ее мнению, это поможет наладить сотрудничество государственного и частного сектора экономики.
По ее словам, торговый оборот между Кито и Минском растет, но еще есть большие перспективы впереди.
«Мы заручились интересом Беларуси и договорились продвинуться по сотрудничеству в промышленности, нефтехимии, возможной сборке автомобильной техники, сельском хозяйстве», — подытожила глава МИД Эквадора.