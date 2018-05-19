Макей: Беларусь и Эквадор обладают потенциалом для сотрудничества

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 19 мая — Sputnik. Потенциал для развития сотрудничества во всех сферах далеко не исчерпан, заявил министр иностранных дел Владимир Макей по итогам встречи с эквадорской коллегой Марией Фернандой Эспиносой Гарсес.

Потенциал не исчерпан

Сотрудничество в сфере торговли и экономики будет обсуждаться на совместном заседании, которое проведут Беларусь и Эквадор. Достигнута договоренность, что оно состоится во второй половине текущего года.

«Наши эквадорские друзья пообещали, что в ближайшее время будет назначен сопредседатель эквадорской части комиссии», — сообщил Владимир Макей.

При этом глава МИД Беларуси отметил, что страна за годы дипотношений сумели повысить уровень государственных контактов во всех сферах, в том числе экономической. Вместе с тем, потенциальные сферы для сотрудничества еще не исчерпались.

По его словам, в ходе переговоров обсуждались также вопросы двустороннего сотрудничества, а также развитие политических контактов по всем направлениям.

Интерес Беларуси

Мария Фернанда Эспиноса Гарсес в свою очередь отметила, что в заседании комиссии примут участие бизнесмены из Беларуси и Эквадора. По ее мнению, это поможет наладить сотрудничество государственного и частного сектора экономики.

По ее словам, торговый оборот между Кито и Минском растет, но еще есть большие перспективы впереди.