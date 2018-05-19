В Крыму ответили на планы Порошенко использовать мост на полуостров

Источник: РИА "Новости"

«Вообще это на клоунаду похоже. Действительно, аргументы у Киева заканчиваются. Сегодня украинское общество, к сожалению, впитывает этот абсурд, но при том, по моему убеждению, на Украине уже информационная среда дает серьезные трещины», — заявил Бобков.

Как подчеркнул чиновник, на Украине существует «огромное количество экономических сложностей».

«Еще больше усугубляется расслоение общества. Те вещи, которые сдерживали людей, в виде “шенгена” и еще каких-то виртуальных вещей, уходят», — заметил Бобков.

При этом украинские политики стараются отвлечь население от насущных проблем с помощью разговоров о «неисправностях» Крымского моста.

«На уровне серьезных людей, имеющих даже какие-то научные регалии, говорили, что мост не строится или, как только он будет построен, даст трещину после проезда первой машины. Порошенко старается продолжить эту линию. Но я уверен, что этой агонии уже приходит конец», — считает Бобков.

Ранее Порошенко заявил, что мост через Керченский пролив понадобится жителям России, чтобы покинуть Крым. При этом украинская сторона, по словам президента, намерена использовать его для связи с Кубанью. Порошенко отметил, что подобное станет возможным после того, как Украина «вернет контроль» над полуостровов.

Крым стал российским регионом после референдума, проведенного в 2014 году. Тогда за воссоединение с Россией проголосовали более 95 процентов жителей полуострова. Украина по-прежнему считает Крым своей, хотя и временно оккупированной территорией. Однако российские власти многократно отмечали, что крымчане сделали выбор демократическим путем, в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.