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16:58 (мск), источник: Publika.md

На ЛГБТ-марше в Кишинёве произошла потасовка между верующими и полицией: видео

В Кишинёве прошёл марш солидарности, организованный ЛГБТ-сообществом.

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11
фотографий
11
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Десятки религиозных активистов, выступили против манифестации. Они подошли к месту марша с плакатами и призывами остановить происходящее.

Некоторые из них встали на колени и начали молиться, другие — напротив проявляли агрессию к участникам марша.

В происходящее пришлось вмешаться сотрудникам полиции.

Ранее митрополия выступила против проведения ЛГБТ-марша в Кишинёве.

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