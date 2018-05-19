На ЛГБТ-марше в Кишинёве произошла потасовка между верующими и полицией: видео
В Кишинёве прошёл марш солидарности, организованный
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В Кишинёве прошёл марш солидарности, организованный
Десятки религиозных активистов, выступили против манифестации. Они подошли к месту марша с плакатами и призывами остановить происходящее.
Некоторые из них встали на колени и начали молиться, другие — напротив проявляли агрессию к участникам марша.
В происходящее пришлось вмешаться сотрудникам полиции.
Ранее митрополия выступила против проведения