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00:21 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

В Киеве назвали три варианта «возвращения Донбасса»

Заместитель министра Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак в интервью изданию «Обозреватель» представил свой план по «возвращению оккупированных территорий».

Источник: Reuters

«Есть несколько вариантов», — заявил он. «Первый — чтобы быстро достичь мира, можно сдаться. Быстро распустить армию — и будет мир и покой, но ненадолго», — рассказал господин Грымчак.

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«Есть военный путь, который мне кажется маловероятным по многим причинам. И путь, предложенный президентом, введение миротворцев и международной администрации, затем передача этих территорий под контроль Украины — оптимальный вариант», — добавил замминистра.

«Если кто-то видит еще какие-то варианты, я бы с радостью посмотрел, но не вижу», — отметил он.

Ранее на востоке Украины официально завершилась антитеррористическая операция вооруженных сил Украины. Вместо нее началась «операция Объединенных сил».

До принятия закона о реинтеграции Донбасса президент имел право использовать армию внутри Украины только с разрешения Верховной рады. В конце феврале о смене формата операции на востоке страны объявил Генштаб, в марте об этом официально заявил президент Украины Петр Порошенко. В начале апреля господин Порошенко уточнил, что АТО завершится к маю.

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