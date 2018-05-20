В Киеве назвали три варианта «возвращения Донбасса»

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«Есть несколько вариантов», — заявил он. «Первый — чтобы быстро достичь мира, можно сдаться. Быстро распустить армию — и будет мир и покой, но ненадолго», — рассказал господин Грымчак.

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«Есть военный путь, который мне кажется маловероятным по многим причинам. И путь, предложенный президентом, введение миротворцев и международной администрации, затем передача этих территорий под контроль Украины — оптимальный вариант», — добавил замминистра.

«Если кто-то видит еще какие-то варианты, я бы с радостью посмотрел, но не вижу», — отметил он.

Ранее на востоке Украины официально завершилась антитеррористическая операция вооруженных сил Украины. Вместо нее началась «операция Объединенных сил».