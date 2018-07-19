Трамп объяснил, почему Черногория может втянуть НАТО в Третью мировую войну
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что новый член НАТО Черногория может втянуть альянс в Третью мировую войну.
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что новый член НАТО Черногория может втянуть альянс в Третью мировую войну.
Во время интервью Трамп обвинил жителей Черногории в «агрессивности». По его словам, Черногория — это крошечная страна с «очень агрессивным народом».
«Они могут разозлиться, и, поздравляю, у вас Третья мировая война», — сказал американский президент. Кроме того, Трамп усомнился в необходимости коллективной обороны
При этом он признал, что по уставу альянс должен будет защищать Черногорию в случае военного конфликта.
Черногория официально стала 29-м членом НАТО в начале июня 2017 года. Значительная часть населения бывшей югославской республики выступала против присоединения к альянсу, в стране проходили акции протеста.