Организовывала завтраки, плела заговоры

Источник: AP 2018

Согласно показаниям Кевина Хелсона, россиянка может попытаться сбежать, используя свои связи с российскими чиновниками, поэтому ее необходимо заключить под стражу до суда. «Так как Бутина была раскрыта в качестве нелегального агента российского правительства, есть неминуемый риск того, что она вступит в сговор с тем правительством, которому помогала, чтобы сбежать из США», — пишет Кевин Хелсон. По его словам, существуют основания полагать, что Мария Бутина планировала перед арестом покинуть США. Она оплатила квартиру только до конца июля и в момент ареста ее сумки были уже собраны.



Напомним, россиянка Мария Бутина была задержана в США в конце прошлой недели по подозрению в работе в качестве незарегистрированного агента российского правительства. По словам следователей, она использовала свой статус основателя российской организации «Право на оружие», для того чтобы вступить в контакт с Американской стрелковой ассоциацией и другими организациями-донорами Республиканской партии, чтобы повлиять на ее повестку в выгодном для России ключе. Она также якобы пыталась организовать встречи Владимира Путина и Дональда Трампа и дошла в этом до зятя американского президента Джареда Кушнера. Тот, впрочем, отказал.

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Кевин Хелсон также уточнил, что некое лицо, которое власти США считают сотрудником российских спецслужб (судя по описанию, это заместитель председателя Центробанка Александр Торшин), в своих переговорах с другими россиянами называл Марию Бутину «агентом под прикрытием» и сравнивал с Анной Чапман, другой обвиненной в работе на российское правительство россиянкой, которая была депортирована из США в 2010 году. «Твои поклонники еще автографы не берут? — спрашивал, по версии следствия, у Марии Бутиной некий российский чиновник в марте 2017 года.— Ты превзошла Анну Чапман, она с пластиковыми пистолетами позирует, а ты с настоящими».



Россиянка, по информации следствия, сожительствовала в США с 56-летним неназванным американцем, на которого жаловалась в соцсетях (доступ к личной переписке также был получен ФБР). Предположительно, это Пол Эриксон, республиканский политический активист, который является фигурантом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в выборы президента США в 2016 году. Этот американец, как следует из обнародованной агентом Хелсоном переписки Марии Бутиной (ФБР получило доступ к ее компьютеру и iPhone), рекомендовал россиянке встречаться с как можно большим числом людей «не под запись». Он говорил, что ей необходимо объяснить «патронам/спонсорам», что это куда полезнее открытых выступлений на радио, ТВ или в газетах. «Ты сможешь встретиться с неограниченным числом представителей американских компаний, если будешь представляться каналом связи с будущим российским правительством», — писал американский партнер Марии Бутиной в письме в 2015 году.

Кевин Хелсон также подробно описывает переписку госпожи Бутиной с ее российским контактом (предположительно, Александром Торшиным), где они обсуждают посещение различных мероприятий и действия по «восстановлению отношений между двумя великими народами».

Она пыталась организовать «обеды дружбы и диалога» между представителями США и РФ и даже намеревалась добиться присутствия президента РФ Владимира Путина на Национальном молитвенном завтраке, ежегодном собрании американских консерваторов, также связанных с Республиканской партией. По мнению агента, это доказывает, что Мария Бутина «действовала как агент российского правительства без регистрации».

