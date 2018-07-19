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02:34 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Организовывала завтраки, плела заговоры

«Ъ» ознакомился со вчерашними письменными показаниями под присягой агента ФБР Кевина Хелсона американскому суду по делу арестованной 15 июля гражданки РФ Марии Бутиной. По словам следователя, есть основания предполагать, что она попытается сбежать из страны, «используя контакты с российским правительством», поэтому он попросил оставить ее под стражей до суда. По информации следствия, в ее апартаментах при обыске была найдена рукописная записка, в которой Мария Бутина спрашивала, «что делать, если российские разведслужбы предлагают работу». Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что ФБР вместо выполнения своих основных обязанностей «выполняет политический заказ».

Источник: AP 2018

Согласно показаниям Кевина Хелсона, россиянка может попытаться сбежать, используя свои связи с российскими чиновниками, поэтому ее необходимо заключить под стражу до суда. «Так как Бутина была раскрыта в качестве нелегального агента российского правительства, есть неминуемый риск того, что она вступит в сговор с тем правительством, которому помогала, чтобы сбежать из США», — пишет Кевин Хелсон. По его словам, существуют основания полагать, что Мария Бутина планировала перед арестом покинуть США. Она оплатила квартиру только до конца июля и в момент ареста ее сумки были уже собраны.

Напомним, россиянка Мария Бутина была задержана в США в конце прошлой недели по подозрению в работе в качестве незарегистрированного агента российского правительства. По словам следователей, она использовала свой статус основателя российской организации «Право на оружие», для того чтобы вступить в контакт с Американской стрелковой ассоциацией и другими организациями-донорами Республиканской партии, чтобы повлиять на ее повестку в выгодном для России ключе. Она также якобы пыталась организовать встречи Владимира Путина и Дональда Трампа и дошла в этом до зятя американского президента Джареда Кушнера. Тот, впрочем, отказал.

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Кевин Хелсон также уточнил, что некое лицо, которое власти США считают сотрудником российских спецслужб (судя по описанию, это заместитель председателя Центробанка Александр Торшин), в своих переговорах с другими россиянами называл Марию Бутину «агентом под прикрытием» и сравнивал с Анной Чапман, другой обвиненной в работе на российское правительство россиянкой, которая была депортирована из США в 2010 году. «Твои поклонники еще автографы не берут? — спрашивал, по версии следствия, у Марии Бутиной некий российский чиновник в марте 2017 года.— Ты превзошла Анну Чапман, она с пластиковыми пистолетами позирует, а ты с настоящими».

Россиянка, по информации следствия, сожительствовала в США с 56-летним неназванным американцем, на которого жаловалась в соцсетях (доступ к личной переписке также был получен ФБР). Предположительно, это Пол Эриксон, республиканский политический активист, который является фигурантом расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве Москвы в выборы президента США в 2016 году. Этот американец, как следует из обнародованной агентом Хелсоном переписки Марии Бутиной (ФБР получило доступ к ее компьютеру и iPhone), рекомендовал россиянке встречаться с как можно большим числом людей «не под запись». Он говорил, что ей необходимо объяснить «патронам/спонсорам», что это куда полезнее открытых выступлений на радио, ТВ или в газетах. «Ты сможешь встретиться с неограниченным числом представителей американских компаний, если будешь представляться каналом связи с будущим российским правительством», — писал американский партнер Марии Бутиной в письме в 2015 году.

Кевин Хелсон также подробно описывает переписку госпожи Бутиной с ее российским контактом (предположительно, Александром Торшиным), где они обсуждают посещение различных мероприятий и действия по «восстановлению отношений между двумя великими народами».

Она пыталась организовать «обеды дружбы и диалога» между представителями США и РФ и даже намеревалась добиться присутствия президента РФ Владимира Путина на Национальном молитвенном завтраке, ежегодном собрании американских консерваторов, также связанных с Республиканской партией. По мнению агента, это доказывает, что Мария Бутина «действовала как агент российского правительства без регистрации».

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В октябре 2016 года (за месяц до выборов в США) Мария Бутина написала своему российскому партнеру, что Россия «сделала свой выбор» (предположительно, в президентской гонке) и «лишь время покажет», правильной ли была ставка. В дальнейшем в опубликованных материалах Мария Бутина предлагает российским визави организацию частных конференций с приглашением известных спикеров с обеих сторон, для того чтобы «мероприятие получило освещение и в прессе была опубликована положительная информация о России».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вчера высказала мнение, что ФБР, вместо того чтобы заниматься своими основными обязанностями по борьбе с преступностью, выполняет откровенный политический заказ, исходящий от сил, которые «продолжают нагнетать русофобскую истерику».

По мнению программного директора Российского совета по международным делам Ивана Тимофеева, арест Марии Бутиной «наносит серьезный ущерб отношениям РФ и США». «Американцы посылают сигнал, что любой россиянин, имеющий дело с США, может оказаться за решеткой. Что его электронная почта и записи в соцсетях могут стать компроматом. Что лучше сидеть тихо, избегать встреч, разговоров и вообще не рыпаться, — заявил он “Ъ”.— Это большой шаг назад. Он асфальтирует наши отношения, уничтожает их живую почву, сводит их к оловянному официозу».

Михаил Коростиков

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