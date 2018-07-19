Турция отменила длившийся два года режим ЧП

Режим ЧП прекратил действовать в четверг, 19 июля, в 01.00 по местному времени (совпадает с мск). Это произошло после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган отказался его продлевать.

Видео В Турции состоялась инаугурация Реджепа Тайипа Эрдогана

Ранее пресс-секретарь президента Ибрагим Калын заявлял, что отмена режима не говорит о слабости властей и не дает возможности террористам действовать. «И если возникнет угроза, которая потребует введения режима ЧП, он снова будет введен», — добавил он.

Чрезвычайное положение сроком на три месяца было впервые введено в Турции 21 июля 2016 года, через неделю после попытки госпереворота в стране. Впоследствии этот режим продлевался семь раз. Власти объясняли это борьбой с террористическими угрозами. В частности, речь шла об организации ФЕТО, возглавляемой скрывающимся в США проповедником Фетхуллахом Гюленом. Против режима выступали лидеры ЕС, а также представители турецкой оппозиции. По их мнению, он угрожал свободе и правам человека в стране.