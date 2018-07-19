Василий Голубев вошел в президентский совет по развитию физкультуры и спорта
Губернатор Ростовской области Василий Голубев вошел в состав президентского совета по развитию физкультуры и спорта. Об этом сообщает
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев вошел в состав президентского совета по развитию физкультуры и спорта. Об этом сообщает
Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте руководителя государства.
Так, Владимир Путин остался председателем совета, его заместителями стали зампред правительства Ольга Голодец и помощник президента Игорь Левитин.
Интересно, что в совет не вошел бывший