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15:53 (мск), источник: Городской репортер

Василий Голубев вошел в президентский совет по развитию физкультуры и спорта

Губернатор Ростовской области Василий Голубев вошел в состав президентского совета по развитию физкультуры и спорта. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте руководителя государства.

Так, Владимир Путин остался председателем совета, его заместителями стали зампред правительства Ольга Голодец и помощник президента Игорь Левитин.

Интересно, что в совет не вошел бывший вице-премьер правительства России по спорту Виталий Мутко.

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