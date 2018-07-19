Евланов, Ткачев, Бессараб и другие депутаты Госдумы от Кубани проголосовали за пенсионную реформу

Источник: Югополис

19 июля в Госдуме РФ рассматривался в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Законопроект был внесен в Госдуму 16 июня. Он предполагает постепенное повышение пенсионного возраста в стране с 2019 года — с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Повышение возраста выхода на пенсию для мужчин завершится в 2028 году, для женщин — в 2034-м. Предложение встретило негативную реакцию россиян и вызвало акции протеста. 1 июля акция против повышения пенсионного возраста в России состоялась и в Краснодаре. По данным независимых наблюдателей, на митинге присутствовали не менее 700 человек, по данным властей — 150 активистов.

Как сообщал «Югополис», Госдума одобрила пенсионную реформу, законопроект принят в первом чтении. За принятие закона проголосовали 72,9%, против — 23,1%. Документ поддержали 328 депутатов, 104 проголосовали против. Один из лидеров «Единой России», Сергей Железняк, фактически отказался голосовать за пенсионную реформу. Он и еще несколько депутатов от правящей партии не пришли на заседание. Единственным депутатом-единоросом, проголосовавшим против повышения пенсионного возраста, по данным источников, стала Наталья Поклонская.

По итогам голосования, за принятие законопроекта высказались все депутаты от «Единой России», представляющие Кубань: Светлана Бессараб, Наталья Боева, Алексей Воевода, Иван Демченко, Владимир Евланов, Алексей Езубов, Константин Затулин, Наталья Костенко, Сергей Кривоносов, Дмитрий Ламейкин, Дмитрий Пирог, Владимир Синяговский, Алексей Ткачев.

Ранее «Югополис» сообщал, что кубанские депутаты поддержали проект пенсионной реформы. «Мы голосуем за улучшение жизни людей пенсионного возраста», — заявил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Напомним, по данным СМИ, в Кремле запретили провластным экспертам и журналистам словосочетание «пенсионная реформа».

Необходимость пенсионной реформы власти объясняют в том числе тем, что только в случае ее принятия увеличатся пенсии россиян. Напомним, после реформы средняя пенсия россиянина станет больше на 1 тысячу рублей в месяц. Кроме того, эту прибавку получат только неработающие пенсионеры.