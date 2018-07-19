«Единая Россия» выяснит, почему Поклонская голосовала против пенсионного закона

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, мы обязательно этот вопрос обсудим, потому что было принято решение президиума генерального совета партии “Единая Россия”, согласованное с председателем, о консолидированной поддержке данного “пакета”; соответственно, было решение президиума фракции о консолидированном голосовании», — сообщил руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, отвечая на вопрос «Интерфакса».

На просьбу агентства уточнить, какие именно меры могут быть приняты в отношении Поклонской, Неверов пояснил, что решение будет приниматься не им одним, а коллегиальным органом фракции — «у нас есть президиум фракции, обсудим».

На еще один уточняющий вопрос «Интерфакса», какие все-таки есть варианты воздействия, лидер фракции заявил: «Разные. Я имею в виду варианты, которые находятся в рамках наших полномочий. Она же возглавляет у нас комиссию (по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов — ИФ). Она же не рядовой депутат».

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Сама Поклонская объяснила, почему она проголосовала против законопроекта об изменении пенсионного законодательства, который Госдума приняла в четверг в первом чтении.

«Ранее я говорила, как буду голосовать по этому вопросу (писала, что против — ИФ). Парламент — то место, где мы обсуждаем вопросы. И фракция “Единая Россия” дает возможность принимать решение демократично», — написала она в своем телеграм-канале, подчеркнув, что ко второму чтению готовит поправки.