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15:59 (мск), источник: Интерфакс

«Единая Россия» выяснит, почему Поклонская голосовала против пенсионного закона

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU — Во фракции «Единая Россия» намерены разобраться, почему член этой фракции Наталья Поклонская голосовала против принятия в I чтении законопроекта об изменении пенсионного законодательства, несмотря на решение «Единой России» о консолидированной поддержке этого документа.

Источник: РИА "Новости"

«Конечно, мы обязательно этот вопрос обсудим, потому что было принято решение президиума генерального совета партии “Единая Россия”, согласованное с председателем, о консолидированной поддержке данного “пакета”; соответственно, было решение президиума фракции о консолидированном голосовании», — сообщил руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, отвечая на вопрос «Интерфакса».

На просьбу агентства уточнить, какие именно меры могут быть приняты в отношении Поклонской, Неверов пояснил, что решение будет приниматься не им одним, а коллегиальным органом фракции — «у нас есть президиум фракции, обсудим».

На еще один уточняющий вопрос «Интерфакса», какие все-таки есть варианты воздействия, лидер фракции заявил: «Разные. Я имею в виду варианты, которые находятся в рамках наших полномочий. Она же возглавляет у нас комиссию (по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе депутатов — ИФ). Она же не рядовой депутат».

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Сама Поклонская объяснила, почему она проголосовала против законопроекта об изменении пенсионного законодательства, который Госдума приняла в четверг в первом чтении.

«Ранее я говорила, как буду голосовать по этому вопросу (писала, что против — ИФ). Парламент — то место, где мы обсуждаем вопросы. И фракция “Единая Россия” дает возможность принимать решение демократично», — написала она в своем телеграм-канале, подчеркнув, что ко второму чтению готовит поправки.

Она была единственным депутатом от парламентского большинства, которая нажала на кнопку «против» при голосовании за законопроект. Остальные депутаты-единороссы — 328 были за, восемь членов фракции участия в голосовании не принимали.

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