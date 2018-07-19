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15:52 (мск), источник: Sputnik.by

Беларусь пообещала отслеживать действия НАТО у границ

МИНСК, 19 июл — Sputnik. Беларусь будет отслеживать те действия, которые предпринимает НАТО у границ, и учитывать это в выстраивании военной политики по отношению к альянсу и соседним государствам, заявил на встрече с главой МИД Латвии руководитель белорусского внешнеполитического действия Владимир Макей.

Источник: AP 2018

Руководитель белорусского МИД встретился с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом в Риге в четверг. Среди поднятых тем — подготовка межгосударственных визитов, развитие общих проектов и действия НАТО.

Без напряженности

«Мы будем отслеживать те действия, которые предпринимает НАТО на наших границах, будем учитывать это в выстраивании нашей военной политики по отношению к НАТО и соседним государствам. Но мы будем поступать аккуратно и таким образом, чтобы наши действия не способствовали нагнетанию напряженности в нашем регионе и не привели к очередным гонкам вооружений или к каким-то милитаристским устремлениям», — сказал Макей после встречи с главой МИД Латвии.

По словам Макея, в некоторых соседних с Беларусью странах предпринимаются шаги по усилению активности североатлантического альянса.

«Мы не приветствуем эти шаги, потому что это не вносит свой вклад в укрепление стабильности и безопасности в нашем регионе. Но мы понимаем, что у НАТО есть своя логика, у соседних стран есть своя логика. Мы понимаем, что они делают эти шаги, исходя из каких-то своих устремлений», — отметил министр.

Как сказал Макей, Беларусь обязана думать над своей реакцией на эти действия НАТО. Впрочем, он заверил: республика не намерена поступать так, чтобы этими действиями были созданы дополнительные условия безопасности в регионе.

Без баз и открыто

Беларусь не планирует размещать иностранные военные базы на своей территории, отметил министр.

«Сегодня современное оружие таково, что не требуется размещать самолеты или какую-то иную технику, когда та же самая ракета может за короткое время достичь территории, находящейся в нескольких тысячах километрах», — добавил руководитель МИД.

Макей подчеркнул: выстраивая отношения в военно-политической сфере с другими государствами, Беларусь и впредь намерена поступать транспарентно и открыто. «Мы заинтересованы в развитии диалога и с НАТО, и с другими международными организациями», — заключил Владимир Макей.

Комментируя встречу с Макеем, глава МИД Латвии назвал ее открытой и плодотворной.

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