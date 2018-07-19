Из 15 башкирских депутатов Госдумы против пенсионной реформы проголосовали четверо

Как следует из данных голосования, из 15 депутатов за проголосовали 11 представителей «Единой России», против — депутат от ЛДПР Иван Сухарев, депутат от КПРФ Александр Ющенко, депутат от «Справедливой России» Гаджимурад Омаров и депутат, не состоящий ни в одной из фракций, — Рифат Шайхутдинов.



В целом поправки были приняты 72,7% голосов депутатов: 327 за, 102 против и один воздержался.



Законопроект о пенсионной реформе был внесен в Госдуму 16 июня. Он предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет. Неделю назад в Уфе прошла акция Федерации профсоюзов республики, собравшая более 3 тыс. участников, которые призвали депутатов отозвать «антинародный проект» закона.



Ирина Самойлова