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16:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Из 15 башкирских депутатов Госдумы против пенсионной реформы проголосовали четверо

Большинство депутатов Госдумы, представляющих Башкирию, сегодня проголосовали за принятие поправок в закон, предусматривающих повышение пенсионного возраста.

Как следует из данных голосования, из 15 депутатов за проголосовали 11 представителей «Единой России», против — депутат от ЛДПР Иван Сухарев, депутат от КПРФ Александр Ющенко, депутат от «Справедливой России» Гаджимурад Омаров и депутат, не состоящий ни в одной из фракций, — Рифат Шайхутдинов.

В целом поправки были приняты 72,7% голосов депутатов: 327 за, 102 против и один воздержался.

Законопроект о пенсионной реформе был внесен в Госдуму 16 июня. Он предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста с 2019 года для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет. Неделю назад в Уфе прошла акция Федерации профсоюзов республики, собравшая более 3 тыс. участников, которые призвали депутатов отозвать «антинародный проект» закона.

Ирина Самойлова

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18 июня© Ньюстюб
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