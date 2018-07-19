МИД России раскритиковал поправки в закон Японии о южных Курилах

Речь идет о поправках в закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» от 1982 года, уточняет внешнеполитическое ведомство.
В комментарии МИД выразил непонимание, зачем правовой акт, принятый в годы непростых отношений Москвы и Токио «японским законодателям потребовалось вытаскивать на свет», ведь в настоящее время связи между Россией и Японией динамично развиваются в русле решений лидеров.
«Более того, принятые поправки прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах, в том числе в интересах создания атмосферы доверия и сотрудничества между нашими двумя государствами», — указано в комментарии.
По данным МИД, в законопроекте СХД «прямо увязывается с «надуманными тезисами об «исконной принадлежности Японии» южных Курил». Россия воспринимает это, как попытку «навязать неприемлемые варианты урегулирования проблемы мирного договора», пишет «Газета.ру».
В МИД напомнили, что южные Курилы принадлежат Российской Федерации на законных основаниях по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними неоспорим.
Острова южной части Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и ряд мелких необитаемых островов, которые в Токио называют Хабомаи, вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, однако их принадлежность оспаривается Японией.
«С сожалением констатируем, что предпринятый японскими парламентариями шаг создает серьезные препятствия для дальнейшего продвижения переговоров по СХД», — подчеркнули в ведомстве.
В сентябре в ходе встречи во Владивостоке президент России Владимир Путин и Синдзо Абэ обсудили вопрос о мирном договоре и совместной деятельности на Южных Курилах, но уже в январе японские власти заявили, что намерены вернуться к активному диалогу с Москвой по территориальной проблеме.
В мае Путин заявил по итогам переговоров с премьер-министром Японии, что Москва и Токио удовлетворены ходом диалога по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.
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