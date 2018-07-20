Россия провела успешный пуск новой ракеты системы ПРО
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия провела успешные пуски новой противоракеты на полигоне
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия провела успешные пуски новой противоракеты на полигоне
«На полигоне
«Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время», приводятся в статье слова заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС
Согласно материалу, новая ракета обладает скоростью около четырех километров в секунду.
«Это был один из сложнейших пусков. Его уникальность в том, что разработчики задали такой комплекс параметров полёта, который позволял испытать их детище на максимальных режимах. Сегодня в мире не существует ракет данного класса и предназначения, способных выполнить подобную программу. В реальной обстановке это будет означать, что боеголовку противника постигнет гарантированное уничтожение на максимальной высоте и дистанции от охраняемого объекта», — говорится в статье.
Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС РФ и предназначена для защиты от ударов средств