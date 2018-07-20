Россия провела успешный пуск новой ракеты системы ПРО

«Это был один из сложнейших пусков. Его уникальность в том, что разработчики задали такой комплекс параметров полёта, который позволял испытать их детище на максимальных режимах. Сегодня в мире не существует ракет данного класса и предназначения, способных выполнить подобную программу. В реальной обстановке это будет означать, что боеголовку противника постигнет гарантированное уничтожение на максимальной высоте и дистанции от охраняемого объекта», — говорится в статье.