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01:37 (мск), источник: РИА Новости

Россия провела успешный пуск новой ракеты системы ПРО

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия провела успешные пуски новой противоракеты на полигоне Сары-Шаган в Казахстане, следует из статьи, опубликованной в пятницу в официальном печатном органе Минобороны РФ газете «Красная звезда».

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7
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«На полигоне Сары-Шаган (Республика Казахстан) боевым расчётом войск ПРО ВКС успешно проведён очередной испытательный пуск новой модернизированной ракеты российской системы противоракетной обороны», — говорится в сообщении.

«Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время», приводятся в статье слова заместителя командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майора Андрея Приходько.

Согласно материалу, новая ракета обладает скоростью около четырех километров в секунду.

«Это был один из сложнейших пусков. Его уникальность в том, что разработчики задали такой комплекс параметров полёта, который позволял испытать их детище на максимальных режимах. Сегодня в мире не существует ракет данного класса и предназначения, способных выполнить подобную программу. В реальной обстановке это будет означать, что боеголовку противника постигнет гарантированное уничтожение на максимальной высоте и дистанции от охраняемого объекта», — говорится в статье.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС РФ и предназначена для защиты от ударов средств воздушно-космического нападения, а также предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.

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